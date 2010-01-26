ساکنان بومی جزیره کیش رایگان بیمه ایرانیان دریافت می کنند

علیرضا خانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: طبق هماهنگی ها و در خواست سازمان صندوق رفاه کیش به نمایندگی از طرف سازمان منطقه آزاد کیش برای تحت پوشش قراردادن سایر ساکنین جزیره از جمله بازاریان که فاقد بیمه هستند قراردادی منعقد شد.

وی افزود: طبق این قرارداد که 28 دیماه سال جاری با حضور مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان هرمزگان، معاون اجتماعی منطقه آزاد و مدیرعامل صندوق رفاه کیش به امضاء رسید 50 درصد حق سرانه بیمه توسط دولت و50 درصد باقیمانده که به عهده بیمه شدگان است به همراه هزینه صدور دفترچه از طرف موسسه صندوق رفاه کیش به نمایندگی از طرف سازمان منطقه آزاد پرداخت می شود.

خانزاده با اشاره به اینکه در مرحله اول بیش از 814 دفترچه صادر شده و خانوارهای بومی می توانند با مراجعه به صندوق رفاه کیش دفترچه های خود را دریافت کنند، خاطرنشان کرد: قرارداد مربوط به هزار نفر است و صندوق رفاه کیش 50 درصد باقیمانده حق سرانه را پرداخت کرده است و در صورتی که متقاضیان بومی از این تعداد هم تجاوز کنند منطقه آزاد اعلام آمادگی کرده است.

وی همچنین از راه اندازی نمایندگی بیمه گری بیمه خدمات درمانی در جزیره کیش باهمکاری موسسه صندوق رفاه کیش خبر داد.

خانزاده از دیگر اقدامات درمانی در حال برنامه ریزی در جزیره کیش به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افراد تحت پوشش ذکر کرد که قبلا به علت عدم وجود بیمه ایرانیان خود منطقه آزاد دفترچه صادر می کرده و تنها در خود استان قابل استفاده بود.

وی تعداد مراکز بیمه خدمات درمانی موجود در استان را 443 مرکز و تعداد مراکز خدمات درمانی در کشور را 39 هزار مرکز اعلام کرد.

