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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

نتایج کمیسیون پارلمان فرانسه درباره روبنده امروز منتشر می‌شود

کمیسیون پارلمانی فرانسه که طی شش ماه گذشته به بررسی درباره روبنده فرهنگی زنان مسلمان پرداخته است امروز سه‌شنبه ششم بهمن‌ماه نتایج تحقیقات خود را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه امروز یک گام به ممنوعیت روبنده برای زنان مسلمان نزدیک‌تر می‌شود و گزارشی را منتشر می‌کند که خواستار ممنوع شدن این نوع پوشش در نهادهای عمومی می‌شود.

انتظار می‌رود که این گزارش فراخوانی برای ممنوعیت برقع وتوصیف آن به عنوان نفی ارزشهای فرانسه با 18 توصیه منتشر شود که در آن میان می‌توان به ممنوعیت برقع و پوشش صورت در اماکن عمومی چون بیمارستانها، مدارس و پایانه های مسافربری اشاره کرد.

نیکولا سارکوزی برای نخستن بار در ماه ژوئن گفت که برقع در فرانسه مورد استقبال نیست.

پیش از اعلام نتایج تحقیقات کمیسیون ویژه پارلمان ژان فرانسوا کپه رهبر حزب راست گرای سارکوزی پیش‌نویس طرح ممنوعیت روبنده و برقع را به پارلمان ارائه کرد. 

کد مطلب 1024276

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