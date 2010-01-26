دفاع امیر کویت از تلاش ایران در دستیابی به انرژی هسته ای

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه در دومین از حضور علی لاریجانی در این کشور انجام شد ، در خصوص استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای گفت: ایران حق دارد از انرژی هسته ای استفاده کند و ما از آن دفاع می کنیم ، زیرا ما نیز در این زمینه با کشور فرانسه قرارداد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را امضا کرده ایم.

امیر کویت که قصد دارد به زودی به ایران سفر کند ، تاکید کرد: قصد و اراده کویت این است که هر مشکلی در زمینه اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور وجود دارد حل شود.

وی تاکید کرد: بنا داریم روابط دو کشور دوست و برادر مطلوب تر و بیش از گذشته تقویت شود.

صباح الاحمد الجابر الصباح تاکید کرد: ما در سیاست خارجی خود به ایران نگاه ویژه ای داریم زیرا ایران کشور دوست و برادر ماست.

امیر کویت یادآور شد: در 30 سال گذشته و پس از انقلاب ایران همواره در کنار مردم مسلمان عرب بوده و در مقابل اسرائیل با روشنگری، سیاستی که از سوی امام خمینی(ره) اتخاذ شده بود را دنبال کردند.

