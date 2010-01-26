تعامل ایران و کشورهای امریکای لاتین باعث انفعال کشورهای بیگانه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،مارکوس رودریگز معاون آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و خاورمیانه وزیر امور خارجه کوبا که در تهران به سر می برد، امروز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

منوچهر متکی در این دیدار برگزاری کمیته سیاسی مشترک به ریاست معاونین وزیر خارجه دو کشور را فرصت خوبی برای بررسی زمینه های توسعه مناسبات دانست.

وی با اشاره به روابط دوستانه و نزدیک بین دو کشور بر افزایش همکاری های فی ما بین و رفت و آمد مقامات ارشد دو کشور تاکید کرد.

متکی نقش شخص فیدل کاسترو و کوبا را به عنوان سمبل ایستادگی و مقاومت در آمریکای لاتین برجسته خواند و تصریح کرد: کشور کوبا برغم کارشکنی های برخی کشورها همچنان با قدرت و صلابت در عرصه بین المللی حضور دارد.

وزیر خارجه ارتقاء مناسبات با کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین را یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: تعامل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای این منطقه باعث انزوا و انفعال کشورهای بیگانه در این منطقه شده است.

مارکوس رودریگز نیز در این دیدار با اشاره به همکاری های دو کشور در عرصه های دو جانبه و بین المللی خواستار ارتقاء مناسبات دو کشور شد.

معاون وزیر خارجه کوبا افزود: زمینه های مختلفی برای گسترش همکاری ها وجود دارد.

وی بر همکاری های دو کشور در قالب جنبش عدم تعهد و سایر سازمان های بین المللی تاکید کرد.

مارکوس رودریگز با اشاره به تداوم رویکردهای امپریالیستی آمریکا علیه این کشور تصریح کرد: علیرغم گذشت یک سال از دوره ریاست جمهوری اوباما هنوز هیچ تغییری در سیاست های این کشور علیه کوبا ایجاد نشده است.

معاون وزیر خارجه کوبا همچنین گزارشی از آخرین وضعیت روابط دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کوبا و رفت و آمد مقامات دو کشور ارائه کرد.