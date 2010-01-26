تعمیق فرهنگ پژوهشگری از برکات برگزاری همایش کتاب سال حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری یازدهمین همایش کتاب سال حوزه با بیان این که این همایش جایگاه خوبی در بین محققان و پژوهشگری حوزوی پیدا کرده است، اظهار داشت: تعمیق فرهنگ پژوهشگری و تولید علم از جمله مهم‌ترین آثار و برکات برگزاری همایش کتاب سال حوزه است که خود موجب تکریم و تجلیل از عالمان محقق و پژوهشگری می‌شود.



وی با اشاره به این که 115 نفر، ارزیابی و داوری آثار ارسالی به دبیرخانه همایش را بر عهده داشته‌اند، گفت: یک هزار و 83 اثر به دبیرخانه ارسال شده است که خود نشان دهنده علاقه و رغبت فراوان محققان حوزوی به این همایش علمی است.



رئیس شورای عالی کتاب سال حوزه در ادامه با تأکید بر این که آثار ارسالی، ارزش‌های علمی و فنی بالایی داشته‌اند افزود: داوران و ارزیابان دقت بالایی در بررسی آثار داشته‌اند و حتی‌المقدور شاخص‌های علمی و فنی در مورد آثار و داوری آنها مورد توجه قرار گرفته است.



در همایش کتاب سال حوزه، وضعیت تولید کتب حوزوی ارزیابی می‌شود



معاون پژوهشی حوزه علمیه نیز با بیان این که کارکرد اصلی کتاب سال حوزه تجلیل از مؤلفان آثار برتر است، گفت: شناخت وضعیت موجود و ارزیابی آسیب‌شناسانه از وضعیت تولید کتب حوزوی از جمله مهم‌ترین اهداف برپایی این همایش است.



حجت‌الاسلام سید علی عماد اضافه کرد: استاندارد سازی کتب حوزوی، تیپ بندی‌ کتاب‌ها و توجه به نیاز مخاطبان از دیگر اهداف و راهبرد‌های مورد نظر ما است.