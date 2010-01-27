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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۵۴

داودنژاد در "سرباز فراری" مقابل دوربین می‌رود

داودنژاد در "سرباز فراری" مقابل دوربین می‌رود

رضا داودنژاد در فیلم تلویزیونی "سرباز فراری" به کارگردانی آرش قادری بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای چهارم بهمن‌ماه در تهران شروع شد و 20 جلسه ادامه دارد. رضا داودنژاد، افشین سنگ‌چاپ، مهران رجبی و هوشنگ حریرچیان در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

فیلمنامه را آرش قادری درباره جوانی نوشته که نمی‌خواهد به سربازی برود و هربار به بهانه‌ای از سربازی رفتن طفره می‌رود. تهیه‌کننده این فیلم علی اکبر رضایی است.

دیگرعوامل آن عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: امیرحسین رسولی، گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: کیارش قوام‌زاده، دستیار یک و برنامه‌ریز: محترم ملکی، دستیار دوم کارگردان: رضا شریفی، تدوین: سیدحامد محسن‌پور، عکس: ناصر سجادی حسینی، منشی صحنه: هدیه عباسی، مدیرتولید: مهدی قالیخانی، مدیر تدارکات: اسماعیل کردی. 

کد مطلب 1024293

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