به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای چهارم بهمن‌ماه در تهران شروع شد و 20 جلسه ادامه دارد. رضا داودنژاد، افشین سنگ‌چاپ، مهران رجبی و هوشنگ حریرچیان در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

فیلمنامه را آرش قادری درباره جوانی نوشته که نمی‌خواهد به سربازی برود و هربار به بهانه‌ای از سربازی رفتن طفره می‌رود. تهیه‌کننده این فیلم علی اکبر رضایی است.

دیگرعوامل آن عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: امیرحسین رسولی، گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: کیارش قوام‌زاده، دستیار یک و برنامه‌ریز: محترم ملکی، دستیار دوم کارگردان: رضا شریفی، تدوین: سیدحامد محسن‌پور، عکس: ناصر سجادی حسینی، منشی صحنه: هدیه عباسی، مدیرتولید: مهدی قالیخانی، مدیر تدارکات: اسماعیل کردی.