رشد دو برابری آثار ارسالی بانوان به دبیرخانه کتاب سال حوزه

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمید شاکرین ظهر سه ‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رشد قابل توجه آثار رسیده از سوی بانوان حوزوی به دبیرخانه این همایش گفت: در حالیکه سال گذشته از حدود یک هزار اثر ارسالی به دبیرخانه این همایش تنها 17 اثر متعلق به بانوان حوزوی بود اما امسال این تعداد به 41 اثر رسیده است که رشدی بیش از دو برابر را نشان می دهد.



وی ادامه داد: سال گذشته هیچ کدام از آثار مربوط به بانوان شایسته تقدیر شناخته نشد در حالیکه امسال دو اثر از بانوان در همایش مورد تجلیل قرار می گیرد که خود نشان دهنده حرکت علمی پرشاب بانوان محقق و پژوهشگر حوزوی است.



دبیر علمی همایش کتاب سال حوزه در ادامه با بیان این که آثار ارسالی به همایش امسال از تنوع و گستردگی بیشتری نسبت به سال قبل برخوردار است، اظهار داشت: یکی از شاخصه های آثار ارسالی همایش امسال عمق و ژرفایی آنها و نیز رعایت استانداردهای علمی در آن ها به نسبت آثار ارسالی در سالیان قبل است.



شاکرین گفت: در امر داوری آثار به طور جدی سعی شده که داوری‌ها علمی‌تر و توأم با سختگیری‌ بیشتری باشد تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود.



وی افزود : البته این ادعا را نداریم که داوری‌ها تماما بدون خطا بوده است اما سعی شده که اشتباهات احتمالی به حد صفر برسد.

