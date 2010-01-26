8 طرح فولاد استانی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسین هاشمی با اقتصادی دانستن 8 طرح فولادی کشور گفت: اجرای 8 طرح فولاد استانی از جمله کارهای خوب دولت نهم بوده که در سفرهای استانی به تصویب رسید و به عنوان یک خواسته عمومی در سطح کشور است. به نظر من دولت باید از هر طریقی که می ‌تواند این 8 طرح را سریعا به اتمام برساند و طبق آنچه در قانون پیش‌ بینی شده به بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت نیز کمک خوبی برای تسریع در تکمیل این طرحها است و دولت نیز باید کمک کند تا این طرحها هر چه زودتر به بهره‌برداری برسند.

همچنین محسن حاتم نیز تصریح کرد: با استفاده از راهکارهایی که اندیشیده شد این طرحها می توانند از تسهیلات ارزی از جمله اوراق مشارکت ارزی و نیز اعتبارات ارزی بانک مرکزی استفاده کنند که این امر سرعت اجرای 8 طرح فولادی را بیشتر خواهد کرد.

معاون برنامه‌ ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن افزود: توجیه فنی و اقتصادی این طرحها نیز توسط مشاوران و کارشناسان بررسی و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. انتشار اوراق مشارکت ریالی نیز یکی از راههای مهم تامین منابع مالی برای اجرای این طرحها است، ضمن اینکه برای تسریع بیشتر این طرحها انتشار اوراق مشارکت ارزی نیز مصوب شده است و اوراق مشارکت ریالی آن هم به زودی منتشر می ‌شود.

همچنین بهرام سبحانی مدیرعامل سابق ذوب ‌آهن اصفهان و صاحبنظر صنعت فولاد در مورد 8 طرح استانی گفت: در ایران با توجه به وجود ذخایر گاز و زغال ‌سنگ و همچنین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد در هر نقطه از کشور مقرون به ‌صرفه خواهد بود و این طرحها نیز اقتصادی است که زیرساختهای آن فراهم شده و یا در حال فراهم شدن است.

وی افزود: به دلیل اینکه رسالت دولتها توسعه منطقه‌ای نیز است مبنای انتخاب محل اجرای طرحهای 8 گانه می‌تواند این باشد که فولاد را به مناطق کمتر توسعه ‌یافته ببریم، چون فولاد عامل توسعه‌ یافتگی محسوب می‌شود لذا دولت نیز باید پا به ‌پای این طرحها نسبت به ایجاد زیربناها مانند راه‌آهن، آب، برق و غیره سرمایه ‌گذاری کند تا در زمان راه ‌اندازی این طرحها امکانات مذکور برای آنها فراهم شده باشد.