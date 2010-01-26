اولین برف زمستانی کرج باریدن گرفت/ سایه لبخند بر لبان کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر در کرج اولین برف زمستانی از دقایقی پیش در کرج باریدن گرفته و شور و هیجان خاصی در خیابانهای شهر به چشم می خورد.

دیدن چهره کودکان که به آسمان دوخته شده، رویای ساختن آدم برفی را به ذهن می برد گویی بچه ها با چهره معصوم خود دست به دعا شده اند تا باران ادامه یابد و امسال را بدون ساختن آدم برفی به پایان نبرند.

به راستی چه زیباست دانه های برف که از آسمان بر زمین می ریزد و برای ثانیه هایی کثیفی و زشتی شهر را می پوشاند.

کسی چتر به دست ندارد همه می خواهند از فرصت دست داده شده بی نصیب نمانند و در هوای تمیز شهر نفس بکشند زیرا امسال مهلت چندانی ندارند برای تجربه روزهای برفی.

همه ساله با فرا رسیدن بهمن، شهر چندین بار سفید پوش شده بود اما امسال خبری از برف و سرما نبود تا اینکه بعد از بارشهای شدید باران در شب گذشته برف ابتدا در ارتفاعات کرج و محور کرج - چالوس و سپس در سطح شهر شروع به باریدن کرد.

ارتفاع برف در محور کرج - چالوس در شب گذشته به بیش از 25 سانتیمتر رسید.



بارش برف لبخند را بر لبان کشاورزان کرجی نشاند آنها از مدتها پیش نگران خشکی باغها و مزارع خود بودند که بالاخره دعاهایشان مستجاب شد و زمین تشنه سیراب و این بارش این امید را در دل آنها زنده کرد که بالاخره طلسم قهر برف و باران با این شهر شکسته شد .

باشد که آسمان دست آشتی به زمین بدهد و این نعمت خدادادی را از زمینیان سلب نکند.