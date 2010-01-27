آمار دانش آموزان معتاد را ارائه نمی کنم

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر از شما بپرسند و یا از رئیس یک قشری بپرسند که بین شما چند معتاد وجود دارد آیا شما و آن رئیس اعلام خواهید کرد چند نفر معتاد دارید؟

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی می گوید 30 هزار دانش آموز معتاد داریم و یکی دیگر عنوان می کند که دو هزار و 400 دانش آموز معتادند.

حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال که " آیا شما اساسا وجود دانش آموز معتاد را در مدارس قبول ندارید؟" گفت: " من منکر نیستم که عده ای دانش آموز معتاد داریم اما شما بگویید کجای کشور معتاد وجود ندارد؟ "

این سخنان در حالی از سوی حاجی بابایی مطرح می شود که مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با استناد به تحقیقات صورت گرفته توسط دکتر صدیق سروستانی و دکتر محمدخانی عنوان کرده بود: " هفت دهم درصد دانش آموزان کشور معتاد هستند." همچنین علی کریمی فیروز جایی رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس از وجود دو هزار و 400 دانش آموز معتاد خبر داده بود که دو دهم درصد دانش آموزان را تشکیل می دهد.

منکر وجود دانش آموز معتاد نیستم اما شما بگویید کجای کشور معتاد وجود ندارد وزیر آموزش و پرورش

حاجی بابایی با اشاره به سخنان عده ای که عنوان می کنند چرا صورت مسئله را پاک می کنید و دانش آموزان معتاد را به مدرسه راه نمی دهید، تصریح کرد: مگر معتاد را باید مدرسه راه داد، وی را باید بفرستیم بیمارستان بهبود پیدا کند چون مریض است و پس از بهبودی برگردد.



انسجام مدیریت در جلوگیری از اعتیاد در مدارس

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: فرد معتاد از خارج از مدرسه مبتلا شده و این بیماری را به داخل سرایت داده و برعکس این موضوع ممکن نیست.

وی افزود: چطور دانش آموزی که آنفلوآنزای خوکی دارد را باید بیرون کرد و همه هم می گویند خوب است؛ نباید به مدرسه برود اما معتاد باید به مدرسه برود.

حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال که " آیا با نادیده گرفتن این معضل در مدارس توسط شما می توان این برداشت را کرد که هیچ برنامه ای برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در مدارس برای سالهای آینده ندارید؟ " تاکید کرد: ما برنامه داریم. بنده بدنبال انسجام مدیریت در این باره هستم تا امکان مراقبت از دانش آموزان فراهم شود چرا که وقتی مدیر فرصت مراقبت نداشته باشد این معضل به وجود می آید.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مسئولان اجتماعی نگاه منفی و سیاسی نسبت به این موضوع نداشته باشند، عنوان کرده بود:" ما 14 میلیون دانش آموز معصوم و یک میلیون معلم برتر داریم که کوچکترین سخن گفتن درباره اعتیاد آنها آثار منفی را در جامعه به جا می گذارد. اگر راست می گویید که 30 هزار دانش آموز معتاد داریم بگویید چه زمانی آمار گرفته اید و اسامی آنها را هم عنوان کنید."