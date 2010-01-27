تامین نیاز اشتغال 24.5 میلیون کارجو در قالب تعاون

محمود حیدری در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های آموزشی در زمینه توسعه و گسترش فرهنگ تعاون در سطح جامعه، گفت: یکی از برنامه های کلانی که از سوی وزارت تعاون به تمام ادارات کل ابلاغ شده و در راس برنامه ها نیز قرار دارد، توسعه و اشاعه فرهنگ تعاون است.

مدیرکل تعاون استان تهران توسعه برنامه های ترویجی و فرهنگ سازی در بخش تعاون را برای تحقق اهداف کلان بخش در سیاستهای اصل 44 ضروری دانست و اظهار داشت: بستر سازی و ایجاد زمینه مناسب رشد و تقویت تعاونی ها باید با تغییر نگاه مسئولان و تصمیم‌گیران کشور همراه باشد.

حیدری افزایش اطلاعات عموم مردم از مزیتهای تعاونی به همراه توسعه فرهنگ عمومی را با افزایش کارکردها و ظرفیتهای بخش تعاون مرتبط دانست و گفت: تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف کشور از ابزارهای دستیابی به هدف توسعه تعاون است.

وی ادامه داد: در بحث اشتغال نیز هم اکنون حدود 24 میلیون و 500 هزار نفر در کشور که دارای تحصیلات عالیه و تخصص هستند و عموما جمعیت جوان و کارجویان را تشکیل می دهند، بخش تعاون می تواند نیاز بازار کار این افراد را از طریق ایجاد بنگاههای تعاونی به شکل مطلوبی ساماندهی کند و در راستای توانمندسازی کارجویان گام بردارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون بیان داشت: در راستای تحقق بند دوم اصل 43 قانون اساسی و لزوم برنامه ریزی برای حل مشکل اشتغال کارجویان، بخش تعاون باید از طریق برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه نهادینه شود. در حوزه های اجتماعی، سیاسی و همچنین اقتصادی نیز باید برای توسعه تعاونیها، اطلاع رسانی صورت گیرد.

به گفته حیدری، برنامه های اجرایی و برگزاری همایشها می تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند. البته بخش تعاون برنامه مستمری را در برخی شهرستانها و همچنین در مرکز دنبال می کند تا از این طریق آشنایی مردم و کارآفرینان با قانون بخش تعاون، امکانات و همچنین با مراکز آموزشی، دانشگاه علمی و کاربردی و فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یابد.

مدیرکل تعاون استان تهران افزود: یک سری آموزشهای خاص هم برای آشنایی مدیران تعاونیها و کسانی که به تازگی تعاونی تاسیس می کنند در بخشهای عمومی و آشنایی با قانون بخش تعاون، اساسنامه تعاونی ها و همچنین با راهکارهای اداره تعاون برگزار می کنیم. به صورت کلی ایجاد ارتباط با مسئولان استانها برای انتقال اطلاعات بخش تعاون به طور مستمر انجام می شود.