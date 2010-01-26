رشد 132 درصدی مرگ و میر بر اثر سرطان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از آغاز فصل پاییز سال جاری 1770 نفر بر اثر بیماری سیستم گردش خون در مشهد فوت کرده اند که این عامل با اختصاص 34 درصد از کل متوفیات شهر همچنان اولین عامل مرگ و میر در شهر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

آمار کل متوفیات 5300 نفر است که به طور میانگین روزانه 44 نفر در مشهد فوت می کنند که 65 درصد متوفیات را مردان و 35 درصد را زنان تشکیل می دهند.

روزانه 15 نفر بر اثر بیماریهای سیستم گردش خون"قلبی و عروقی" در شهر مشهد فوت می کنند.

بعد از بیماریهای گردش خون که 34 درصد کل متوفیات شهر را شامل می شود، بیماریهای دستگاه تنفسی با 16 درصد متوفیات، اختلالات ناشی از دوره بعد از تولد با 13.5 درصد و سوانح و حوادث رانندگی با 6 درصد کل آمار متوفیات شد در رده های بعدی علل مرگ و میر قرار دارند.

مرگ و میر بر اثر بیماریهای عفونی و انگلی کاهش بسیار چشمگیری داشته است.