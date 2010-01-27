احتمال سکته در مبتلایان به فشار خون و دیابت 6 برابر بیشتر است

دکتر محمدجواد زیبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: احتمال بروز سکته قلبی در میان افرادی که فشارخون، دیابت، چاقی و اضافه وزن دارند و مواد دخانی مصرف می کنند، به مراتب بیشتر از افراد عادی است که هیچ کدام از این علائم و امراض را ندارند.

این متخصص قلب و عروق با عنوان این مطلب که بروز سکته قلبی در افرادی که فشار خون دارند دو برابر بیشتر از جمعیت عادی کشور است، افزود: افرادی که فشار خون و دیابت را با هم دارند، 6 برابر بیشتر از کسانی که سالم هستند، در معرض ابتلا به سکته های قلبی قرار دارند.

چندی پیش نیز دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به کاهش سن بیماران قلبی در کشور بر اثر آلودگی هوا، چاقی، دیابت، دخانیات و مصرف غذاهای آماده هشدار داده و عنوان داشته بود که مواردی از سکته در سنین 25 تا 35 سال نیز مشاهده شده است.

رئیس چهارمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افرادی که فشارخون، دیابت و چربی خون دارند حدود 18 برابر بیشتر از افراد عادی در معرض سکته های قلبی قرار دارند.

بررسیهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد بیش از 50 درصد مرگ و میرها در منطقه خاورمیانه ناشی از بیماریهای عروق کرونر است و حدود 70 درصد هزینه های بهداشتی و درمان کشورهای این منطقه که ایران نیز جزو آن است صرف بیماریهای قلبی و عروقی می شود.