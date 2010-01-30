هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار کارآمد است

دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت معرفی آثار و آرای متخصصان هرمنوتیک در ایران گفت: درحال حاضر کتابهای اصلی هرمنوتیک از نوع آلمانی ، فرانسه و انگلیسی به فارسی ترجمه نشده ولی یک عده در ایران هستند که در این حوزه کار می کنند و کارهای بدی هم عرضه نکردند.

وی افزود: بنابراین احتیاج داریم که ادبیات هرمنوتیک بیشتر در دسترس فارسی زبانان قرار بگیرد تابتواند استفاده بیشتری کرد، تعداد پژوهشگرانی که به این حوزه علاقمند هستند روزبه روز بیشتر شده است.

استاد فلسفه هنر در مورد ضرورت معرفی بهتر این آثار اظهارداشت: بطورکلی هرمنوتیک جزو عرصه ها و حوزه هایی است که در فلسفه قاره ای مطرح می شود وحال آنکه در حوزه فلسفه های تحلیلی هرمنوتیک اصلاً جایی ندارد بنابراین آن کسانیکه به فلسفه های قاره ای توجه دارند بحث هرمنوتیک هم برایشان جالب است و آنرا دنبال می کنند ولی اندیشمندان حوزه فلسفه تحلیلی اعتقاد دارند که هرمنوتیک ابزار مناسبی برای تحلیل متون نیست.

این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه نواندیشی دینی درایران تاچه حد نیازمند تجهیز آراء هرمنوتیک است، تصریح کرد: خود هرمنوتیک به عنوان یک روش از دل مطالعات مذهبی ریشه گرفته است و امروزه به صورت یک حوزه مسقل درآمده بنابراین ابزار هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار مؤثروکارساز است.