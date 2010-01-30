  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

هرمنوتیک در ایران (3)

هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار کارآمد است

هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار کارآمد است

ضیمران در مورد نواندیشی دینی در ایران با توجه به رویکردهای هرمنوتیک گفت:خود هرمنوتیک به عنوان یک روش از دل مطالعات مذهبی ریشه گرفته و امروزه به صورت یک حوزه مسقل درآمده بنابراین هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار مؤثر و کارساز است.

دکتر محمد ضیمران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت معرفی آثار و آرای متخصصان هرمنوتیک در ایران گفت: درحال حاضر کتابهای اصلی هرمنوتیک از نوع آلمانی ، فرانسه و انگلیسی به فارسی ترجمه نشده ولی یک عده در ایران هستند که در این حوزه کار می کنند و کارهای بدی هم عرضه نکردند.

وی افزود: بنابراین احتیاج داریم که ادبیات هرمنوتیک بیشتر در دسترس فارسی زبانان قرار بگیرد تابتواند استفاده بیشتری کرد، تعداد پژوهشگرانی که به این حوزه علاقمند هستند روزبه روز بیشتر شده است.

استاد فلسفه هنر در مورد ضرورت معرفی بهتر این آثار اظهارداشت: بطورکلی هرمنوتیک جزو عرصه ها و حوزه هایی است که در فلسفه قاره ای مطرح می شود وحال آنکه در حوزه فلسفه های تحلیلی هرمنوتیک اصلاً جایی ندارد بنابراین آن کسانیکه به فلسفه های قاره ای توجه دارند بحث هرمنوتیک هم برایشان جالب است و آنرا دنبال می کنند ولی اندیشمندان حوزه فلسفه تحلیلی اعتقاد دارند که هرمنوتیک ابزار مناسبی برای تحلیل متون نیست. 

این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه نواندیشی دینی درایران تاچه حد نیازمند تجهیز آراء هرمنوتیک است، تصریح کرد: خود هرمنوتیک به عنوان یک روش از دل مطالعات مذهبی ریشه گرفته است و امروزه به صورت یک حوزه مسقل درآمده بنابراین ابزار هرمنوتیک برای مطالعات دینی بسیار مؤثروکارساز است.

کد مطلب 1024331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها