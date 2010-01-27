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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۵۵

صالحی و صادقی در "پیتزا مخلوط" همبازی می‌شوند

صالحی و صادقی در "پیتزا مخلوط" همبازی می‌شوند

مجید صالحی و علی صادقی فرودین سال 89 در فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمی‌جامی مقابل دوربین می‌روند.

قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سال 89 در تهران شروع می‌شود، ترجیح دادم پس از پایان جشنواره فیلم فجر این پروژه را دنبال کنیم به همین دلیل پیش‌تولید این فیلم کمدی اسفندماه آغاز می‌شود. حضور مجید صالحی، علی صادقی و مهران غفوریان در این فیلم قطعی شده و به زودی فهرست بازیگران کامل می‌شود.

وی افزود: می‌خواهم "پیتزا مخلوط" که یک کمدی اجتماعی است با اغلب کمدی‌های مشابه متفاوت باشد، امیدوارم بتوانیم در فضایی که به وجود آمده و مخاطب سینمای ایران به سمت کمدی میل کرده‌ است فیلمی بسازیم که تنها به دنبال خنداندن مخاطب نباشد.

تهیه‌کننده "پیتزا مخلوط" حسن حبیبی خلیفه‌لو است. حسین قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی "چشم شیشه‌ای"، "پریا"، "تا مرز دیدار"، "زمزمه بودا" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1024332

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