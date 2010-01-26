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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

جشنواره تئاتر فجر/

"خانه"با استقبال روبرو شد

"خانه"با استقبال روبرو شد

نمایش"خانه"به کارگردانی کیومرث مرادی در روز چهارم جشنواره بیست وهشتم تئاتر فجر با استقبال تماشاگران روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته 5 بهمن ماه نمایش "خانه" نوشته نغمه ثمینی و با کارگردانی کیومرث مرادی که در بخش مسابقه بین‌الملل ومرور تئاتر تهران در سال 88 به صحنه رفته‌بود .

این نمایش با یک ساعت تآخیرآغاز شد وهنرمندانی چون سهراب سلیمی،محمد حسین ناصربخت،خسرو احمدی،نیما دهقان، سحر دولت‌شاهی ،نگار جواهریان ،شبنم فرشادجو، پانته آ پناهی‌ها و... از آن دیدن کردند."خانه" داستان شخصی به نام هامون است که خانواده در جستجوی او هستند و هر کدام به یادآوری این‌که آخرین بار در کجا هامون را دیده‌اند،‌ می‌پردازند.

این نمایش با بازی  پیام دهکردی، مهدی سلطانی سروستانی، هدایت هاشمی، نگار عابدی، ستاره پسیانی، نازگل نادریان و محسن رستگار، طراحی صحنه پیام دهکردی وطراحی لباس نرمین نظمی اجرا شد.

کد مطلب 1024333

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