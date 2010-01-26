تونل توحید دسترنج تلاش کارگران است/ مجلس برای شهرداری سنگ تمام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف روز سه شنبه در حاشیه بازدید بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس از تونل توحید با ابراز خرسندی از اینکه نمایندگان مجلس تونل توحید را افتتاح کردند افزود: قرار نیست ما برای این تونل افتتاح رسمی داشته باشیم و هیئتی که 12 بهمن از فرودگاه مهرآباد به سمت حرم امام خمینی(ره) حرکت می کنند این تونل را افتتاح کرده و به دنبال آن مردم می توانند از تونل تردد کنند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در کمک به شهرداری سنگ تمام گذاشته و در همه زمینه ها به ما کمک کرده است و حق هم این بود که افتتاح تونل به دست نمایندگان مردم در مجلس انجام شود.

وی ضمن تشکر از کمیسیون عمران و فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: امیدواریم فعالیتهای ما به گونه ای باشد که خجالت زده حمایت نمایندگان مجلس نشویم و با دعای خیر شما سایر پروژه ها را انجام دهیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی تونل صدر، نیایش نیز تا حدود زیادی انجام شده است و این طرح از پروژه های عظیم شهرداری تهران است.

قالیباف گفت: معتقدیم انقلاب امروز نیازمند شعار و نصیحت نیست و تنها نیازمند کار است و امیدواریم بتوانیم کارآمدی دین در اداره جامعه را به خوبی نشان دهیم.

به گفته شهردار تهران افتتاح تونل توحید هدیه خوبی به کسانی است که مهر امام (ره) ، ولایت ، نظام و انقلاب را در دل دارند.