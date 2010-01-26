"نشانی بهشت" به خط بریل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد به نقل از آستان قدس رضوی، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کتاب در ادامه اجرای برنامه‌های گروهی زیارت و آشنایی با معارف رضوی برای مخاطبان خاص آستان قدس رضوی تهیه و چاپ شده است.

امیر خوراکیان اظهار داشت: نشانی بهشت با محتوای مروری بر زندگانی حضرت رضا (ع)، فضیلت و آداب زیارت، گزیده احادیث، زیارت امین الله، فضیلت و آداب زیارت، آثار زیارت و سفارشات امام رضا(ع) و نکاتی در رابطه با ائمه معصومین(ع) با خط بریل ویژه نابینایان تولید و منتشر شده است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: این کتاب در مرحله نخست در شمارگان 1100 جلد منتشر شده و به نابینایانی که به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند، اهدا می شود.

خوراکیان خاطرنشان کرد: سالانه بیش از سه هزار نابینا از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر در رواق دارالهدایه بهره‌مند می‌شوند که علاوه بر کتاب زندگانی حضرت رضا(ع) می‌توانند از مفاتیح، قرآن و ادعیه‌ای که در دارالانوار حرم مطهر وجود دارد بهره‌مند شوند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از دیگر برنامه‌های این معاونت را ارائه خدمات به گروه‌های مختلف ذکر کرد و گفت: طی 12 ماه گذشته به 14 هزار نفر مددجویان کمیته امداد، دو هزار نفر فارغ‌التحصیلان افسری ارتش، شش هزار ورزشکار، 78 هزار نفر دانشجو، 226 هزار دانش‌آموز، 37 هزار نفر از شرکت‌کنندگان در جشن ازدواج دانشجویی و 130 هزار کودک و نوجوان خدمات فرهنگی متناسب با هر گروه در حرم مطهر رضوی ارائه شده است.