انتشار کتاب "سه پدیده در آینه رمان"

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وجوه مشترک در سه پدیده "قرآن کریم"، "انقلاب اسلامی" و "دفاع مقدس" از زوایه دید نظریه ادبیات داستانی مقوله‌ای است که این کتاب به آن می‌پردازد.

رحماندوست در این کتاب در پی پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل است: آیا بین آنچه امروز به نام "داستان" و "رمان" شناخته می‌شود و قصه‌های قرآن رابطه‌ای وجود دارد؟ برای خلق آثار داستانی و به ویژه رمان انقلاب اسلامی چه منابعی موجود است؟

در فصلی از کتاب "سه پدیده در آینه رمان" پدیده مهم تاریخ معاصر یعنی جنگ تحمیلی هشت ساله از منظر ادبیات داستانی و رمان تجزیه و تحلیل شده و ماندگارترین راه جاودانه سازی آن استفاده از ادبیات و هنر و مشخصاً رمان ارزیابی شده‌است.

این کتاب شامل 5 فصل است که عبارتند از "کلیات"، "بررسی گونه‌شناسانه در قصه‌های قرآن کریم"، "ادبیات انقلاب اسلامی"، "ادبیات دفاع مقدس" و "طرحهای پیشنهادی".

کتاب "سه پدیده در آینه رمان" با شمارگان 2500 نسخه در 240 صفحه و به قیمت 3900 تومان منتشر شده‌است.

