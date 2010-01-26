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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

انتشار کتاب "سه پدیده در آینه رمان"

انتشار کتاب "سه پدیده در آینه رمان"

کتاب "سه پدیده در آینه رمان" نوشته مجتبی رحماندوست از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وجوه مشترک در سه پدیده "قرآن کریم"، "انقلاب اسلامی" و "دفاع مقدس" از زوایه دید نظریه ادبیات داستانی مقوله‌ای است که این کتاب به آن می‌پردازد.

رحماندوست در این کتاب در پی پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل است: آیا بین آنچه امروز به نام "داستان" و "رمان" شناخته می‌شود و قصه‌های قرآن رابطه‌ای وجود دارد؟ برای خلق آثار داستانی و به ویژه رمان انقلاب اسلامی چه منابعی موجود است؟

در فصلی از کتاب "سه پدیده در آینه رمان"   پدیده مهم تاریخ معاصر یعنی جنگ تحمیلی هشت ساله از منظر ادبیات داستانی و رمان تجزیه و تحلیل شده و ماندگارترین راه جاودانه سازی آن استفاده از ادبیات و هنر و مشخصاً رمان ارزیابی شده‌است.

این کتاب  شامل 5 فصل است که عبارتند از "کلیات"، "بررسی گونه‌شناسانه در قصه‌های قرآن کریم"، "ادبیات انقلاب اسلامی"، "ادبیات دفاع مقدس" و "طرحهای پیشنهادی".

کتاب "سه پدیده در آینه رمان" با شمارگان 2500 نسخه در 240 صفحه و به قیمت 3900 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1024339

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