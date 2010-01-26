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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

برای اولین بار در خاورمیانه؛

دانش آموزان ابتدایی شهریار آموزش حقوق می بینند

دانش آموزان ابتدایی شهریار آموزش حقوق می بینند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر دبستان فضل دانش آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان شهریار گفت: برای اولین بار در سطح کشور و خاورمیانه علم حقوق در قالب یکی از ساعات درسی به کودکان ابتدایی در شهرستان شهریار آموزش داده می شود.

ژیلا دست بسته در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: هر کودکی می خواهد بداند و این میل از یک کنجکاوی بی ریا و یک نیاز هیجان آلود برای حس کردن جای خود در دنیای اطرافش بر می خیزد چون فقط جوابهای بله و نه او را راضی نخواهد کرد.

وی افزود: در این راستا برای اولین بار در سطح کشور و خاورمیانه دبستان "فضل دانش" شهرستان شهریار آموزش علم حقوق را در قالب یکی از ساعتهای درسی دانش آموزان گنجانده و با اهمیت خاصی به آن پرداخته است و این امر مورد تایید و تشویق از سوی یونیسف قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولین مدرس علم حقوق برای این کودکان "شهرزاد پیله وری" دانشجوی خلاق و خوش ذوق رشته حقوق است.

دست بسته بیان داشت: این دانشجوی علم حقوق اولین مدرس این علم در سطح خاورمیانه در مقطع کودکان است و وظیفه دارد تا دانش آموزان این مدرسه را با علم حقوق و تکلیف و مسئولیتهای مختلف آشنا سازد تا آنها از کودکی رعایت حقوق دیگران را فرا گیرند و حقوق خود را نیز بشناسند.

مدیر این دبستان عنوان کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات و شکایات دانش آموزان با پر کردن برگه دادخواست و تحویل به دفتر دبستان انجام می شود و معاون مدرسه با رسیدگی به شکایات دانش آموزان نتیجه دادرسی را اعلام می کند.

وی ادامه داد: در زنگهای حقوق کودکان قوانینی از کنواسیون حقوق کودک، قوانین مدنی و مجازات اسلامی را به صورت کامل، ساده و قابل فهم می آموزند.

این مسئول یادآور شد: این کلاسها و مطالب آموزشی با در نظر گرفتن روحیه و دوران خاص کودکی به دانش آموزان ارائه می شود به نحوی که کودکان مطالب را خیلی شیرین و در قالب داستان یاد می گیرند.

دست بسته اعلام کرد: هدف از اجرای این برنامه آموختن قانون و قانونمند بودن از زمان کودکی است چون کودکان باید با زمان پیش بروند، کودکان این دوره پذیرای مطالب زیادی هستند پس باید بهترینها و مهمترینهای زندگیشان را بیاموزند.

وی گفت: آموزش علم حقوق برای کودکان به صورت مدون و منظم در ساعات درسی خاص تدریس می شود و تمام دانش آموزان با داشتن پوشه کار، کارهای تحقیقاتی انجام می دهند.

کد مطلب 1024343

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