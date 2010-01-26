دانش آموزان ابتدایی شهریار آموزش حقوق می بینند

ژیلا دست بسته در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: هر کودکی می خواهد بداند و این میل از یک کنجکاوی بی ریا و یک نیاز هیجان آلود برای حس کردن جای خود در دنیای اطرافش بر می خیزد چون فقط جوابهای بله و نه او را راضی نخواهد کرد.

وی افزود: در این راستا برای اولین بار در سطح کشور و خاورمیانه دبستان "فضل دانش" شهرستان شهریار آموزش علم حقوق را در قالب یکی از ساعتهای درسی دانش آموزان گنجانده و با اهمیت خاصی به آن پرداخته است و این امر مورد تایید و تشویق از سوی یونیسف قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولین مدرس علم حقوق برای این کودکان "شهرزاد پیله وری" دانشجوی خلاق و خوش ذوق رشته حقوق است.

دست بسته بیان داشت: این دانشجوی علم حقوق اولین مدرس این علم در سطح خاورمیانه در مقطع کودکان است و وظیفه دارد تا دانش آموزان این مدرسه را با علم حقوق و تکلیف و مسئولیتهای مختلف آشنا سازد تا آنها از کودکی رعایت حقوق دیگران را فرا گیرند و حقوق خود را نیز بشناسند.

مدیر این دبستان عنوان کرد: همچنین رسیدگی به مشکلات و شکایات دانش آموزان با پر کردن برگه دادخواست و تحویل به دفتر دبستان انجام می شود و معاون مدرسه با رسیدگی به شکایات دانش آموزان نتیجه دادرسی را اعلام می کند.

وی ادامه داد: در زنگهای حقوق کودکان قوانینی از کنواسیون حقوق کودک، قوانین مدنی و مجازات اسلامی را به صورت کامل، ساده و قابل فهم می آموزند.

این مسئول یادآور شد: این کلاسها و مطالب آموزشی با در نظر گرفتن روحیه و دوران خاص کودکی به دانش آموزان ارائه می شود به نحوی که کودکان مطالب را خیلی شیرین و در قالب داستان یاد می گیرند.

دست بسته اعلام کرد: هدف از اجرای این برنامه آموختن قانون و قانونمند بودن از زمان کودکی است چون کودکان باید با زمان پیش بروند، کودکان این دوره پذیرای مطالب زیادی هستند پس باید بهترینها و مهمترینهای زندگیشان را بیاموزند.

وی گفت: آموزش علم حقوق برای کودکان به صورت مدون و منظم در ساعات درسی خاص تدریس می شود و تمام دانش آموزان با داشتن پوشه کار، کارهای تحقیقاتی انجام می دهند.