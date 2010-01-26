مداخلات برخی از طرفها مانع استقرار و ایجاد امنیت در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر بحرین در این دیدار که روز دوشنبه صورت گرفت مداخلات برخی از طرفها را مانع ایجاد استقرار و امنیت در منطقه دانست و با اشاره به اینکه منطقه از تحولات دهه های اخیر درسهای خوبی آموخته و با توجه به این تجارب ارزنده بدنبال مسیر روشن آینده و پیشرفت می باشد، افزود: باید با روش مذاکره و همکاری های همه جانبه، مشکلات را مرتفع نمود.

امیر خلیفه بن سلمان اظهار داشت: ما باید خودمان مسائل منطقه را حل نماییم و تصریح کرد کشورها و بویژه همسایگان باید با هم رابطه نزدیکی داشته باشند و سوء تفاهمات را برطرف سازند.

نخست وزیر بحرین درادامه اظهار امیدواری نمود همکاریها بین دو کشور در تمامی زمینه ها توسعه یابد تا بتوانیم توان مشترک خود را در کمک به ثبات و پیشرفت منطقه بکار گیریم. وی با اشاره به اینکه دفاع از خود و تقویت بنیه دفاعی جهت صیانت از سرزمین و مردم حق هر کشوری است، تحکیم و تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقه را به نفع تمامی کشورهای این منطقه مهم دانست.

نخست وزیر بحرین در این دیدار بر توجه و اهتمام منامه بر توسعه روابط برادرانه فیمابین دوکشور دوست و نگرش آن به افزایش سطح همکاریهای در جهت خیر و منفعت و مصالح دو کشور و دوملت دوست و برادر در منطقه تاکید نمود.

دریادار خراطیان نیز در این دیدار گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط دفاعی کاملا مناسبی قرار دارد. تاریخ کشور و تجربه تلخ جمهوری اسلامی ایران از اهداف و برنامه های شوم دشمنان منطقه، این تجربه را به ما آموخت که در دفاع از خود، با قاطعیت عمل کنیم اما پیشرفت های خود را در خدمت منطقه و صلح و ثبات آن می دانیم

خراطیان که در راس هیئتی بلند پایه نظامی جهت بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی هوایی بحرین به این کشور سفر کرده در این دیدار رشد و تقویت کشورهای مسلمان را مایه مباهات جمهوری اسلامی ایران دانست.

معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از مواضع منطقی بحرین، تبادل دیدارها و رایزنی ها بین دو کشور و کشورهای منطقه در سطوح مختلف را در رفع سوء تفاهمات با اهمیت دانست و با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران گفت: ما اعتقاد داریم همکاری، تعامل سازنده و گفتگو مناسب ترین روش برای حل مشکلات ورفع القائات ساختگی دشمنان این منطقه حساس و استراتژیک می باشد.

رئیس هیئت اعزامی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه امنیت و توان ایران در خدمت امنیت منطقه است و امنیت منطقه همان امنیت جمهوری اسلامی ایران است افزود: در سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت ارتقاء سطح روابط دو کشور برداشته شده و دولت جناب آقای احمدی نژاد مصمم به گسترش روابط با همسایگان بویژه برادرانمان در حوزه خلیج فارس می باشد و خوشبختانه رهبران منطقه از جمله رهبران بحرین نیز دارای دیدگاه مشترکی با ما هستند.

سردار خراطیان با اشاره به طمع بیگانگان به ثروتهای سرشار منطقه، همکاریهای همه جانبه و راهکارهای منطقه ای را مناسب ترین روش برای تامین امنیت کشورهای منطقه خواند.

سردار علی اکبر خراطیان در راس هیئتی بلند پایه نظامی به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جهت بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی هوایی بحرین به این کشور سفر کرده است.