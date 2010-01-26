عدم افزایش نرخ نان، مهمترین مشکل نانوایان قمی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از نانوایان قمی ظهر سهشنبه با حضور در اتحادیه صنف نانوایان قم، نارضایتی خود را نسبت به تاخیر 9 ماهه در افزایش نرخ مصوب نان، که هر ساله در اردیبهشت ماه توسط شورای اقتصاد کشور تصویب میشود، نشان دادند.
معاون اتحادیه صنف نانوایان قم در این رابطه به خبرنگار مهر در قم گفت: علیرغم این که نرخ مصوب جدید در اردیبهشت امسال توسط شورای اقتصاد کشور تصویب و به استانداری قم ارجاع شد ولی تا کنون این افزایش نرخ در قم اجرایی نشده است.
ابوالفضل عالمزاده با اشاره به این که این نرخ توسط استانداری قم تأیید و در میانه راه و در شورای اسلامی شهر قم مانده است گفت: نرخ کنونی نان در قم 200 ریال است در حالی که بنا به مصوبه جدید، قیمت نان میبایست به 250 ریال افزایش مییافت و با وجود این که در دیگر شهرهای کشور این افزایش نرخ اجرایی شده، نان در قم هنوز به نرخ قبلی توزیع میشود.
وی با اذعان به این که این افزایش قیمت، مشکلات نانوایان قمی را حل نمیکند، اضافه کرد: افزایش هزینههای بیمه، دستمزد کارگران، قیمت گونیهای آرد و افزایش هزینههای حمل و نقل تنها بخشی از مشکلات نانوایان قمی است.
وی در ادامه افزود: هزینه تمدید کارت بهداشت که میبایست هر شش ماه یکبار صورت گیرد نیز افزایش یافته و این در حالی است که هیچ یک از سازمانهای بیمهای کشور در این خصوص به نانوایان خدمات ارائه نمیدهند.
عالمزاده در پایان اضافه کرد: قشر نانوایان، قشر بسیار زحمتکشی هستند که در دو شیفت کاری و بدون تعطیلی به مردم خدمات می دهند، در حالی که از حقوق و مزایای بسیار پایینی برخوردار هستند و مسئولان باید به این قشر توجه ویژهای داشته باشند.
یکی دیگر از نانوایان که مدت 15 سال سابقه فعالیت در زمینه پخت نان دارد، میگوید: هر ساله دستمزد تمام کارمندان ادارات بالا میرود ولی نوبت که به ما میرسد، نرخ ثابت میماند و هیچ شخصی پاسخگوی ما نیست.
محرم علی رستمی ادامه میدهد: با وجود هزینههای بالای کارگران ماهر مجبوریم از کارگر معمولی استفاده کنیم، آردی هم که به ما داده میشود کیفیت پایینی دارد و همین امر موجب میشود که قدرت رقابت با نانواییهای آزادپز را نداشته باشیم.
عباس فلاح، یکی دیگر از نانوایان میگوید: 55 سال است که نانوا هستم و پشت تنور داغ نان میپزم و در حرفه نانوایی مشکلات زیادی را دیدهام و باید بگویم هر ساله نه تنها مشکلات کمتر که نمیشود هیچ، اضافه هم میشود.
قم - خبرگزاری مهر: نانوایان قمی تاخیر 9 ماهه در اعلام افزایش نرخ مصوب نان را مهمترین مشکل خود در قم عنوان کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از نانوایان قمی ظهر سهشنبه با حضور در اتحادیه صنف نانوایان قم، نارضایتی خود را نسبت به تاخیر 9 ماهه در افزایش نرخ مصوب نان، که هر ساله در اردیبهشت ماه توسط شورای اقتصاد کشور تصویب میشود، نشان دادند.
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