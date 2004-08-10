علي رغم افزايش فشارهاي آمريكا ، مسكو كار بر روي نيروگاه اتمي بوشهر را سرعت بخشيده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، ميدل ايست نيوز خبر داد كه مقامات روسي گفتند : روسيه بيش از 90 درصد از نيروگاه هسته اي بوشهر را در ايران تكميل كرده است .

اين مقامات ضمن تاكيد بر تداوم همكاريهاي خود با ايران اظهار داشتند : مسكو كار را بر روي رآكتور هسته اي بوشهر سرعت بخشيده است . آنها گفتند 1500 نفرافراد شوروي سابق به ايران فرستاده شدند تا اين پروژه يك ميليارد دلاري را به انجام برسانند .

ميدل ايست نيوز در ادامه افزود : تا كنون روسيه تداركات بوشهر را تكميل كرده است . آنها گفتند كارهاي باقيمانده شامل نمونه برداري از تجهيزات ، ارتقاي سيستم و آماده سازي براي عمليات است .

يك مقام آژانس انرژي اتمي روسيه به خبرگزاري ايتارتاس گفت : تا كنون اولين واحد نيروگاه هسته اي بوشهر تا 90 درصد تكميل شده است .

وي گفت : تمام تجهيزات سنگين از جمله رآكتور وارد شده و در ساختمان نمونه برداري شده است .

گفتني است با وجود فشارهاي آمريكا بر روسيه ، مسكو اصرار دارد كه همكاري هسته اي اين كشور با تهران صلح آميز است و بايد ادامه يابد .