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۲۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۴۸

ميدل ايست نيوز به نقل از مقامات روسي نوشت :

علي رغم افزايش فشارهاي آمريكا ، مسكو كار بر روي نيروگاه اتمي بوشهر را سرعت بخشيده است

روزنامه ميدل ايست نيوز به نقل از مقامات روسي نوشت كه مسكو كار بر روي نيروگاه اتمي بوشهر را افزايش داده است و تا كنون بيش از 90 درصد ازاين نيروگاه ساخته شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، ميدل ايست نيوز خبر داد كه مقامات روسي گفتند : روسيه بيش از 90 درصد از نيروگاه هسته اي بوشهر را در ايران تكميل كرده است .

اين مقامات ضمن تاكيد بر تداوم همكاريهاي خود با ايران اظهار داشتند : مسكو كار را بر روي رآكتور هسته اي بوشهر سرعت بخشيده است . آنها گفتند 1500 نفرافراد شوروي سابق به ايران فرستاده شدند تا اين پروژه يك ميليارد دلاري را به انجام برسانند .

ميدل ايست نيوز در ادامه افزود : تا كنون روسيه تداركات بوشهر را تكميل كرده است . آنها گفتند كارهاي باقيمانده شامل نمونه برداري از تجهيزات ، ارتقاي سيستم و آماده سازي براي عمليات است .

يك مقام آژانس انرژي اتمي روسيه به خبرگزاري ايتارتاس گفت : تا كنون اولين واحد نيروگاه هسته اي بوشهر تا 90 درصد تكميل شده است .

وي گفت : تمام تجهيزات سنگين از جمله رآكتور وارد شده و در ساختمان نمونه برداري شده است .  

 گفتني است با وجود فشارهاي آمريكا بر روسيه ، مسكو اصرار دارد كه همكاري هسته اي اين كشور با تهران صلح آميز است و بايد ادامه يابد .

 

کد مطلب 102435

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