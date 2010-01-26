سرمایه های غنی اجتماعی کرمانشاه باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر پروینی بعداز ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی استان، اظهار داشت: استان کرمانشاه علاوه بر داشتن استعدادهای مختلف در تمام حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… که از موثرترین شاخصه ها در مسائل اجتماعی هستند دارای سرمایه های اجتماعی بسیار غنی است.

وی تنوع قومیتی، ویژگی های خاص استان و مطالعات آیین و رسوم و فرهنگ ها گوناگون را دلیل محکمی بر و جود سرمایه های اجتماعی ذکر کرد و افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تهاجم فرهنگی این سرمایه ها را هدف قرار می دهند.

پروینی تصریح کرد: از عمده سلاح هایی را که دشمن برای نبرد فرهنگی بکار خواهد گرفت اعتیاد، شیوع یأس، نا امیدی و نا امنی های اجتماعی است که در مرحله اول خانواده ها و بعد سایر قشرهای جامعه را در بر می گیرد و در این میان جوامعی که از اساس و ریشه محکم فرهنگ و تمدن برخوردارند کمتر مورد آسیب قرار خواهند گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تأکید کرد: در این خصوص نیز دشمنان ساکت ننشسته و در نقشه های خود خواص جامعه و چهره های اثرگذار را نیز تحت تأثیر القائات خود قرار داده و تلاش خواهند کرد که در این زمینه موفق شوند.

وی در ادامه نقش چهره های شاخص و تأثیرگذار در زمینه جلوگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی را بسیار موثر دانست و عنوان داشت: در همین راستا مدیران، مسئولین، کارشناسان و دانش آموختگان متعهد جامعه وظیفه ای مضاعف و دوچندان را باید به دوش بکشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای هیئت دولت به استانها خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه ها و اعضای کارگروه تلاش کنند با ارائه طرح های فرهنگی و اجتماعی نو، بدیع و منطبق با ارزشهای دینی و اسلامی جامعه رسالت خویش را به نحو احسن و موثرتر از گذشته به انجام برسانند.