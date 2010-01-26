برنامه های دهه فجر شهرداری تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: امسال به دلیل اینکه اربعین حسینی در ایام الله دهه فجر قرار گرفته است باید برگزاری مراسم جشنهای دهه فجر معطوف به رعایت حرمت روزهایی باشد که در نظر مردم ما روزهای محترمی است.

وی با بیان اینکه این برنامه در کتابچه دهه فجر تدوین شده است، تصریح کرد: هماهنگی و هم افزایی ظرفیتها و امکانات حوزه های مختلف از اهداف انتشار کتاب دهه فجر است.

ایازی تصریح کرد: در گرامی داشت ایام الله دهه مبارک فجر به عنوان مقطع رهایی ملت از بند استثمار، ایجاد یکپارچه سازی و انسجام عملی در فعالیتهای فرهنگی شهرداری تهران، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملت و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت شهری را در نظر داشته ایم.

ایازی خاطرنشان کرد: محورهای اساسی این برنامه ها را نیز می توان وحدت میان امام و امت، به عنوان رمز پیروزی انقلاب، ولایت مطلقه فقیه هدیه الهی، فجر انقلاب خورشید استقلال و آزادی و انقلاب اسلامی ایران جلوه ای از قیام کربلای حسینی برشمرد.

وی در تشریح برنامه های شهرداری گفت: شهرداری تهران به عنوان نهاد اجتماعی وظیفه خود می داند که در مراسم و اعیاد ملی و مذهبی در برنامه ریزی برای شهروندان عزیز حضور داشته باشد و برنامه ها به گونه ایی طراحی شده است که مشارکت عمومی در اجرای آنها پررنگ باشد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: شهرداری تهران با توجه به سرفصل ماموریت های خود در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، ستاد هماهنگی ویژه برنامه های گرامیداشت دهه فجر را طبق مصوبه شورای عالی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تشکیل داد تا نسبت به تدوین برنامه در قالب کتاب برنامه های ویژه دهه فجر اقدام نماید.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به این که برنامه های ایام الله دهه فجر شهرداری در سطح شهر تهران در 9 سرفصل مشترک و 184 عنوان برنامه پیش بینی شده است اضافه کرد: این برنامه ها به علت گستره اجرا در مناطق 22 گانه به معنای مشارکت عمومی شهروندان دراین برنامه ها خواهد بود و ما از همشهریان عزیز تقاضا می کنیم در اجرای این برنامه حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: در بخش دیگر، برنامه های تدوین شده برنامه هایی است که توسط ستاد هماهنگی بزرگداشت دهه فجر برای سازمان و شرکت های تابعه طراحی شده که 225 عنوان برنامه در این بخش تدارک دیده شده است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: با تنوع و جذابیتی که در برنامه ها وجود دارد حتما با استقبال شهروندان مواجه خواهد شد که به عنوان نمونه می توان ارائه بلیط رایگان در 22 بهمن به مقاصد مختلف کشور در پایانه ها به کسانی که نامشان روح الله است، اشاره کرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به دیگر برنامه های این دهه اشاره کرد و گفت: آذین و نورپردازی میادین و پل ها، برگزاری همایش کوهپیمایی 4 هزار و 400 نفری در دارآباد توسط سازمان ورزش و برگزاری مسابقات متنوع از جمله این برنامه ها است، ضمن اینکه اطلاع کامل این برنامه ها در کتابچه منتشر شده از سوی داره کل فرهنگی معاونت اجتماعی قابل دسترسی است که برای تمامی رسانه های جمعی ارسال خواهد شد.

ایازی تصریح کرد: با توجه به فعالیتهای گسترده شهرداری تهران در حوزه فرهنگی و اجتماعی از رسانه های سمعی بصری و دیداری و رسانه های مکتوب و فضای مجازی انتظار داریم که در راستای رسالت اطلاع رسانی خود همانگونه که تاکنون با شهرداری همکاری وسیع و گسترده داشته اند در انعکاس اخبار و فعالیت های این نهاد اجتماعی در ایام الله دهه فجر فعال باشند و من در همین جا از این قشر زحمتکش تشکر و قدردانی می کنم.