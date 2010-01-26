به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرحها مربوط به تمامی استانها در سراسر کشور می شود و با حضور رئیس جمهور، وزیران، معاونین و مسئولان استانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خبرنگاری از محرابیان در خصوص مناطق آزاد پرسید که وی پاسخ داد: تحقیق و تفحص در کل یک فرصت مناسبی است که اقدامات خوب را مطرح کرده و اجازه می دهد ضعفها و نواقص شناخته شود تا با اطلاع از آنها نسبت به اجرای کارهای بهتر اقدام کرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس سکوت کرد.