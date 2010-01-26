  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

محرابیان در جمع خبرنگاران:

500 طرح صنعتی در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد

500 طرح صنعتی در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد

وزیر صنایع معاددن از بهره برداری 500 طرح صنعتی با بیش از 6800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرحها مربوط به تمامی استانها در سراسر کشور می شود و با حضور رئیس جمهور، وزیران، معاونین و مسئولان استانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خبرنگاری از محرابیان در خصوص مناطق آزاد پرسید که وی پاسخ داد: تحقیق و تفحص در کل یک فرصت مناسبی است که اقدامات خوب را مطرح کرده و اجازه می دهد ضعفها و نواقص شناخته شود تا با اطلاع از آنها نسبت به اجرای کارهای بهتر اقدام کرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس سکوت کرد.

کد مطلب 1024353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها