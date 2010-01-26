اعضای کارگروه تخصصی خودرو در ایدرو تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت رئیس هیئت عامل ایدرو در حکمی نجم الدین، پوستین دوز، روشنی مقدم، تفرشی، یکه زارع، ملک، ریاحی، قناتی، سرائی، حاج فتحعلیها، ‌ملکی تهرانی، ‌اسماعیلی دانا، ‌رضایی و رستمی را به عضویت کارگروه تخصصی خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

اعضای کارگروه تخصصی خودرو سیاستهای کلان و برنامه های راهبردی این حوزه همچون اهداف سند استرات‍ژ ی توسعه خودور، سیاستهای وزارت صنایع و معادن در حوزه خودور و استراتژی و برنامه های کلان گروههای خودروسازی ایران خودور و سایپا را مورد بررسی قرار می دهد.

تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف صنایع و فعالیتهای ایدرو یکی از جهت گیریهای جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می شود.





