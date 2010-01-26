هماهنگی در توزیع بودجه های فرهنگی در استان یزد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد ملک ثابت پیش از ظهر سه‌ شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی در آخرین ردیف های بودجه ای استان قرار دارد و بسیاری از نهادهای غیرفرهنگی بودجه های خوبی در این زمینه دارند.

وی با بیان اینکه بودجه و اعتبار یکی از تنگناهای حوزه هنری استان یزد است، افزود: با این وجود هنرمندان استان یزد بسیار قانع هستند و با کمترین امکانات همواره برای استان افتخارآفرینی کرده اند.

ملک ثابت با بیان مصداقی یادآور شد: به عنوان نمونه در پایتخت یک فیلم کوتاه با هزینه سه میلیون تومانی ساخته می شود اما در استان یزد یک فیلم کوتاه با همان کیفیت با 300 هزار تومان هزینه ساخته می شود که این نشان از قناعت، فشار زیاد و البته خلاقیت هنرمندان یزدی است.

وی با اشاره به بودجه امسال حوزه هنری استان یزد در سال جاری ادامه داد: حوزه هنری استان یزد امسال 174 میلیون تومان بودجه داشته است که 53 درصد این مقدار صرف هزینه های جاری، پرسنلی و خدماتی شده است.

کمتر از نیمی از بودجه حوزه هنری یزد صرف فعالیتهای فرهنگی می شود

ملک ثابت خاطرنشان کرد: با وجود اینکه یکی از مهمترین دغدغه ها و البته وظایف حوزه هنری انجام فعالیتهای فرهنگی است، اما تنها 47 درصد از بودجه امسال صرف این امور شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از بحثهای کلی که حوزه هنری دنبال می کند، بحث شادی و نشاط در جامعه است، بیان داشت: بر اساس دستورالعملی که در این زمینه وجود دارد،‌ برنامه های مختلفی از سوی این مرکز در حال اجراست که از آن جمله می‌ توان به راه اندازی شب شعر رندان اشاره کرد.

ملک ثابت همچنین یادآور شد: نخستین جشنواره طنز مکتوب با عنوان "انار ملس" نیز در چهار رشته داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلم‌نامه کوتاه و شعر طراحی شده که این جشنواره در طول ایام‌ الله دهه فجر برگزار و نفرات برتر آن معرفی می شوند.

آثار هنرمندان استان یزد منتشر می شود

وی همچنین با بیان اینکه انتشار آثار هنرمندان نیز از جمله برنامه های حوزه هنری استان یزد است، اظهار داشت: در این زمینه دو کتاب با عناوین "قلم عشق" و "خاطرات حجت الاسلام بهجتی (شفق)" منتشر شده و کتاب شعر خانم طوبی زارع نیز تا چند روز آینده منتشر می شود.

ملک ثابت همچنین به تشریح برنامه های حوزه هنری استان یزد در طول چهار سال گذشته پرداخت و افزود: این مرکز در زمینه آفرینش های ادبی، آثار تجسمی، انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلمنامه نویسی، موسیقی، واحدهای نمایشی و ... اقدامات بسیاری انجام داده است که از آن جمله می توان به تولید 380 فیلمنامه، 390 دقیقه انیمیشن، برگزاری 50 شب شعر، هدایت و راهبری 34 نمایش و ... اشاره کرد.

برنامه های دهه فجر کمیته شعر و شعار ستاد دهه فجر استان یزد تشریح شد

وی همچنین با اشاره به فعالیت های حوزه هنری استان یزد به عنوان کمیته شعر و شعار ستاد دهه فجر استان بیان داشت: بسیاری از برنامه های این مرکز به طور مشترک با ادارات مختلف برگزار می شود اما برخی برنامه ها نیز به طور مستقل از سوی حوزه هنری اجرا می شود.

وی فراخوان مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان عاشورا و انقلاب ویژه دانشجویان، فراخوان برگزاری مسابقه عکس پایگاه های انقلاب در یزد، برگزاری نخستین نشست آسیب شناسی شعر پس از انقلاب، توزیع لوح فشرده نواهای انقلابی زمان انقلاب در اماکن عمومی و ... از برنامه های حوزه هنری در این ایام است.

ملک ثابت در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی 150 پایگاه مجازی برای هنرمندان استان یزد خبر داد و افزود: 80 درصد این مبحث تا اردیبهشت‌ماه سال آینده قابل دسترسی است.

حوزه هنری استان یزد به کارگروهای اول و دوم فرهنگی استان یزد دعوت نشد

وی با اشاره به طرح های پیش بینی شده حوزه هنری در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد با توجه به اینکه این دور از سفرها رویکرد فرهنگی دارد، عنوان کرد: در کارگروه اول و دوم فرهنگی استان یزد حوزه هنری دعوت نشد و اعلام شد که حوزه هنری در این کارگروه از قلم افتاده است اما برنامه هایی از سوی این مرکز پیشنهاد شده است.

رئیس حوزه هنری استان یزد از جمله این برنامه ها را پایلوت قرار دادن استان یزد در زمینه تولید انیمیشن، ایجاد فضاهای فرهنگی، معرفی یزد به عنوان پایلوت مرکز تاریخ شفاهی انقلاب با توجه به اینکه نخستین سند انقلاب که دست نوشته ای از امام خمینی(ره) در سال 1323 است، در استان یزد قرار دارد، ایجاد سالن‌ های بحران فرهنگی به جای ورزشی و .... از جمله این طرحهاست.