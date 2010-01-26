به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی منابع آگاه در استانداری مازندران گفته شده که هادی ابراهیمی، مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، به سمت معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران منصوب شد.

ابراهیمی قریب به چهار ماه پیش از سوی وزیر ارشاد سکان دار فرهنگ و هنر مازندران شده بود و بالاخره توسط طاهایی پس از جمع بندی ها و گزینش نیروهای متفاوت این فرد اصولگرای ساروی را به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران معرفی کرده است.

حکم انتصاب هادی ابراهیمی در سمت معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از سوی طاهایی مورد تایید قرار گرفته و به زودی به طور رسمی معرفی خواهد شد.

ابراهیمی دارای سوابقی چون خبرنگار آزاد صدا و سیما، مدیر بخشهای مختلف صدا و سیمای مازندران، معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای استان، فرماندار تنکابن و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بوده است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس است.

پیش از انتصاب ابراهیمی در مسند معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران، جواد قناعت استاندار فعلی گلستان در این سمت ایفای نقش می کرد.