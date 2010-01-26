به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به اعلام قبلی 5 بهمن به عنوان زمان شروع پرداخت سود سهام گفت: اعتبار مورد نظر برای 3 میلیون و 260 هزار نفر از محل سود عملکرد سال 1386 به مبلغ 137 میلیارد تومان به حساب بانکهای کشاورزی و سپه واریز شده است ولی از آنجا که برای این امر ارسال فیش های چاپ شده و نرم افزار مورد نیاز باید به استانها ارسال می شد و ما در ارسال نرم افزار به برخی از مراکز با مشکل مواجه بودیم از نمایندگان آنها دعوت کردیم تا برای دریافت نرم افزار مراجعه کنند.

وی افزود:‌ این کار موجب شد تا توزیع سهام با تاخیر 5 روزه مواجه شود ولی 10 بهمن قطعی است، البته بازنشستگان براساس زمانبندی که مبنای آن حروف الفبا خواهد بود باید مراجعه کنند و ممکن است زمان پرداخت به همه مشمولان تا یک ماه هم به طول بیانجامد.

کرد زنگنه ضمن معذرت خواهی از خلف وعده پیش آمده تصریح کرد: بازنشستگان مشمول طرح باید به 340 تعاونی سهام عدالت در شهرستان های خود مراجعه و یک فیش سه نسخه ای را برای مراجعه به یکی از شعب بانکهای کشاورزی و سپه و دریافت سود سهام خود اخذ کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد سود سهام آموزش و پرورش گفت: سود سهام کارکنان آموزش و پرورش و همچنین بازنشستگان آنها که حدود 900 هزار نفر می شدند چند ماه قبل پرداخت شده و سود سهام بازنشستگان لشکری هم تا آخر بهمن به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی افزود: از آنجا که افراد بالای 18 سال باید برای دریافت سود حساب مستقل داشته باشند، واریز کردن این مبلغ به حساب همه مشمولان مشکلات بیشتری در مقایسه با مراجعه آنها به مراکز مربوطه داشت از این رو واریز به حساب در مورد نیروهای مسلح و با توجه به انجام هماهنگی های لازم صورت می پذیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد:‌ این سود به کسانی تعلق می گیرد که از از سال 1386 سهام دار بوده اند.

حیدری کرد زنگنه میزان سود سال 86 سهام عدالت را بالغ بر 1550 میلیارد و سال 1387 را 2030 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما از حدود 20 میلیون نفری که سال 86 سهام دار شدند، با این مرحله، به 16 میلیون و 500 هزار نفر سود پرداخته ایم و 3 و نیم میلیون نفر باقی مانده هم کارمندان دولت (به غیر از آموزش و پرورش) هستند.

وی افزود:‌ از مبلغ 1550 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان آن به عنوان قسط به خزانه واریز شده و مقداری هم به تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذار داده شده و بقیه هم بین سهامداران تقسیم شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی میزان توزیع فرم سهام عدالت را 51 میلیون فرم اعلام کرد و گفت:‌ از این تعداد 41 میلیون و 800 هزار کارشان به پایان رسیده و یک میلیون و 800 هزار هم در دستور کار داریم که تا پایان اسفند برنامه داریم که سهام عدالت را به پایان ببریم و به این ترتیب 43 میلیون نفر و برابر با 6 دهک جامعه سهامدار قطعی خواهیم داشت.

وی افزود: این آخرین سودی است که به صورت متمرکز پرداخت می شود و در دوره های بعدی خود شرکت های سرمایه گذاری استانی سود سهامشان را براساس شرکت هایی که سهام آن را دارند می گیرند و مستقیم هر استان را پرداخت می کنند.

حیدری کرد زنگنه در مورد آزاد سازی فروش سهام عدالت گفت: هر شرکتی که سهامش از راه سازمان خصوصی سازی آزاد شود، می توانند خرید و فروش کنند،‌البته سهام معادل قسط پرداختی آزاد می شود و ممکن است تا 10 سال در وثیقه بماند.

وی افزود: سهم بخش تعاون با سود عدالت 8 تا 9 درصد با سهام عدالت نسبت به تولید ناخالص داخلی ما افزوده شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی سهام عدالت را کمک بزرگی به توازن منطقه ای ذکر کرد و گفت: شاید پیش از توزیع سهام عدالت 90 تا 95 درصد شرکت های دولتی بیشتر در 4 یا 5 استان کشور متمرکز بودند ولی هم اکنون استانی مثل سیستان و بلوچستان سهام فولاد مبارکه، پالایشگاه و ذوب آهن را دارا شده است و می تواند از سود آن در استان خود سرمایه گذاری کند، این در حالی است که در برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان تا 90 درصد مردم صاحب سهام شدند.

وی افزود: پس از آن وقتی 43 میلیون نفر در بورس و فرابورس به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد بورس شوند در بازار سرمایه کشور ارتقای فرهنگ سهام داری کشور نقش خواهند داشت.

حیدری کرد زنگنه در پایان سخنان خود با اشاره به خصوصی سازی و واگذاری 63 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی به بخش خصوصی گفت: هر سال شرکت های دولتی در بودجه کاهش پیدا می کنند و قطعا براساس پیش بینی برنامه که تا پایان سال 93 باید خصوصی سازی به پایان برسد من امیدوارم زودتر از آن موقع این کار انجام شود.

وی افزود: برمبنای بررسی های انجام شده شرکت های واگذار شده هم از 61 شرکتی که سال گذشته و 6 ماهه اول امسال، حدود 9 شرکت وضع نامناسب تر ولی 52 شرکت رشد شاخص داشته اند .