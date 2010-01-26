رئیس مجلس کویت مواضع ایران درباره فلسطین و عراق را ستود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی روز سه شنبه در دومین روز از سفر خود با الخرافی همتای کویتی اش دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس کویت در این دیدار مواضع ایران در قبال فلسطین و عراق را ستود و خطاب به لاریجانی گفت: شما در راستای مسائل فلسطین توجه خاصی دارید و ما نیز همگرایی گروههای فلسطینی را همواره در سیاست خارجی خود مراعات کرده ایم.

وی با اشاره به انتخابات پارلمان عراق افزود: ثبات و آرامش در عراق خواست همه کشورهای منطقه است زیرا دیکتاتوری و خودکامگی بوجود حاکمانی مانند صدام در عراق منجر می شود. از این رو مواضع ایران و کویت برای برقراری امنیت در عراق همسو است.

جاسم الخرافی خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان برای ایجاد فتنه و نفاق بین کشورهای اسلامی است اما ما همه تلاشمان این است که تمام این فتنه ها را در نطفه خفه کنیم.

رئیس مجلس کویت اقدمات ایران از طریق اتحادیه بین المجالس اسلامی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: ما هم در پارلمان کویت موضوع منع اهانت به ادیان آسمانی را تصویب کردیم که نسخه ای از آن به سازمان ملل متحد ارسال شده است.