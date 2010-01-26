اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم ورزشهای باستانی آموزشگاه های کرج به مقام اول دست پیدا کرد، در مسابقات آموزشگاه های کشور در رشته باستانی که در تهران برگزارشد، تیم ورزشهای باستانی آموزشگاه های کرج به مقام اول نائل شد.

در این دور از مسابقات علی جلیلجو در رشته چرخ تیز و چرخ چمنی مدال طلا، امیر شریفی در رشته کباده مدال طلا، مصطفی واحد در رشته میل بازی مقام چهارم و اشکان کشاورز در کشتی به مدال برنز دست یافتند و موحدی و مجید سبزه پرور به عنوان مربی در این مسابقات حضور داشتند.

برنامه مسابقات فوتسال فرمانداری های غرب استان تهران اعلام شد

مسابقات دوره ای فوتسال فرمانداریهای غرب استان تهران برگزار می شود و طی آن یکشنبه چهارم بهمن ماه تیم فرمانداری شهریار و اداره کل اتباع ساعت 9 صبح محل برگزاری مجموعه ورزشی انقلاب و 10صبح همان روز تیم فرمانداری کرج و فرمانداری نظرآباد در مجموعه ورزشی انقلاب روبه روی یکدیگر قرار گرفتند.

روز گذشته نیز تیم فرمانداری کرج و فرمانداری تهران ساعت 9 صبح محل برگزاری مجموعه ورزشی شهید کیانپور و 10صبح همان روز تیم اداره کل اتباع وفرمانداری نظرآباد در سالن ورزشی شهید کیانپور به یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

امروز نیز تیم اداره کل اتباع و فرمانداری تهران ساعت 9 صبح محل برگزاری مجموعه ورزشی انقلاب و 10صبح همان روز تیم فرمانداری نظرآباد و تیم فرمانداری شهریار به مبارزه خواهند پرداخت.

فردا تیم فرمانداری کرج و فرمانداری نظرآباد ساعت 9 صبح محل برگزاری سالن شهید کیانپور و 10صبح همان روز تیم فرمانداری شهریار و فرمانداری کرج در سالن شهید کیانپور روبه روی یکدیگر قرار خواهند گرفت و هشتم بهمن ماه نیز تیم فرمانداری شهریار و فرمانداری تهران ساعت 9 صبح محل برگزاری سالن مجموعه ورزشی انقلاب و10صبح همان روز تیم فرمانداری کرج وتیم اداره کل اتباع با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

کسب مقام هشتم تیم کرج در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی شنای جانبازان

در نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شنای جانبازان و معلولین با حضور 22 تیم که در قم برگزارشدتیم کرج با کسب سه مدال طلا،دونقره و یک مدال برنز با 65 امتیاز به مقام هشتم دست پیدا کرد.

در این دور از مسابقات اعضای تیم کرج شاهین ایزدیار 50 متر آزاد مدال طلا،شکستن رکورد ملی،100 متر قورباغه مدال طلا، شکستن رکورد ملی و200متر مختلط مدال طلا رکورد ملی را شکست.

حسین عبدالغفاری 50متر آزاد مدال نقره، 200متر مختلط مدال نقره و 100متر پروانه مقام دوم را کسب کرد. سیف الدین حسین زاده 100متر قورباغه مدال نقره، 100متر آزاد مدال برنز و 50متر آزاد به مقام پنجم نائل شد. محمدرضانامی 100متر کرال پشت و 50متر آزاد مقام پنجم را کسب کرد و تیم های خراسان رضوی، تهران و قم به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند.

تیم دارت بانوان کرج در مسابقات کشوری مقام اول دوبل و سوم تیمی راکسب کرد

تیم دارت بانوان کرج در مسابقات کشوری که با حضور 21 استان و میزبانی گرمسار برگزارشد مقام اول دوبل و سوم تیمی رابدست آورد.

اسامی تیم کرج محبوبه جعفرپورمقدم و رامک میرخانی مقام اول دوبل و پگاه نورائی و سپیده نورائی به مقام سوم تیمی نائل شدند.

اشکان اسپرت قهرمان لیگ بدمینتون آقایان کرج شد

تیم بدمینتون اشکان اسپرت علی رغم شکست دو بریک در هفته پایانی رقابت ها با کسب 22 امتیاز قهرمان لیگ کرج شد و در این رقابت ها که با حضور شش تیم برگزارشد تیم های مجتمع آموزشی ظفر و استودیو عکاسی فتوسون با همین امتیاز و به حکم گیم شماری دوم و سوم شدند.

تیم خدمات فنی عارف دو بر یک از سد عکاسی هنگامه گذشت، فتوسون سه بر صفر عینک دید گستر را مغلوب کرد و تیم مجتمع آموزشی ظفر در دیداری حساس و نزدیک با حساب دو بر یک اشکان اسپرت را شکست داد.

لیگ بدمینتون کرج با حضور شش تیم به صورت رفت و برگشت در ده هفته متوالی برگزار شد.

اسامی تیم دوچرخه سواران کرجی جهت شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان

اسامی تیم دوچرخه سواران شهرستان کرج جهت شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان که در اصفهان برگزار می گردد اعلام شد.

اسامی این ورزشکاران سعید یحیایی، دانیال صمیمی، عارف بی گناه وشیرزاد محمدیان هستند.

برومند نظری به عنوان سرپرست و مهدی علمایی به عنوان مربی در این مسابقات حضور خواهند داشت.