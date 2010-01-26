گزارش تصویری/ همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
الیاس حضرتی
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه
منوچهر متکی وزیر امور خارجه
عکس/ محسن رضایی
همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم صبح امروز سه شنبه با حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.
محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
الیاس حضرتی
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه
منوچهر متکی وزیر امور خارجه
عکس/ محسن رضایی
نظر شما