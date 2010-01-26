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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

گزارش تصویری/ همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم

گزارش تصویری/ همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم

همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم صبح امروز سه شنبه با حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

الیاس حضرتی

مرتضی بختیاری  وزیر دادگستری

دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه

منوچهر متکی  وزیر امور خارجه

عکس/ محسن رضایی

کد مطلب 1024385

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