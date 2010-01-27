شرایط پذیرش علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه برادران اعلام شد

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پذیرش سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه برادران سراسر کشور از دارندگان مدارک تحصیلی سیکل، دیپلم و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در اسفند ماه صورت می گیرد.

حجت الاسلام غیبی افزود: حافظان کل قرآن کریم، دانشجویان و دارندگان مدرک‌ کاردانی و بالاتر از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند ولی باید در مصاحبه پذیرفته شوند. پذیرش این افراد براساس‌ معدل‌ کل آخرین‌ مدرک ‌تحصیلی انجام خواهد شد.

وی افزود: آزمون به صورت ‌کتبی با موضوعات قرآن، احکام، معارف اسلامی، ادبیات و زبان فارسی، عربی، ریاضی، معلومات عمومی، هوش‌ و استعداد برگزار می‌شود.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه سفیران هدایت نیز باید حداقل دارای مدرک دیپلم با حداکثر 25 سال سن باشند. با تعیین زمان دقیق ثبت نام اطلاعات تفضیلی به همراه دفترچه پذیرش در سایت www.howzeh-qom.com قرار خواهد گرفت.