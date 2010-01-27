430 هزار تومان؛ حداقل دستمزد سال آینده کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با فرارسیدن ماههای پایانی و نزدیک شدن به آخرین روزهای کاری سالجاری، جنب و جوش برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 8 میلیون نفر کارگر آغاز شده است.

البته کارگران به عنوان ذی نفعان اصلی در این باره بیشترین توجهات را از خود نشان می دهند، در این میان کارفرمایان بیشتر نگران درصد نهایی افزایش حقوقها هستند و در نهایت وزارت کار(نماینده دولت) نیز سعی دارد خود را بی طرف و پذیرنده توافق دو گروه نشان دهد.

چالشهایی که از دو نرخ تورم باقی ماند

بر اساس این گزارش، با چالشهایی که در سال گذشته به دنبال اعلام دو نرخ تورم 20 و 25 درصدی از سوی بانک مرکزی در مدت کمتر از یک هفته به وجود آمد، نگرانیها و چالشهایی درروابط نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار به وجود آمد. نمایندگان دولت نیز بعضا از سوی کارگران به عنوان طرفدار کارفرمایان مطرح و مورد انتقاد واقع شد.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سالجاری و در اقدامی مشابه سالهای گذشته، تصمیم به توزیع فرمهایی بین شوراهای اسلامی کار سراسر کشور کرده است تا از این طریق، کانونهای هر استان با تشکیل کمیته هایی بتوانند نظرات و اطلاعات مربوط به معیشت خانوارهای کارگری را جمع آوری و تا نیمه های بمهن ماه به کانون عالی جهت جمع بندی و طرح در نشستهای شورای عالی کار ارائه کنند.

حداقل 430 هزار تومان با فرمول 2300 کالری

کانون استان تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین شوراهای اسلامی کار به دلیل پایتخت نشینی و مواجه بودن با کانون اصلی مشکلات کارگری و لمس بیشتر مسائل بنگاههای اقتصادی، همیشه مورد توجه بوده است.

علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر از برآورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران توسط این کانون خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن شاخصهای مهم مانند مسکن، تحصیلات، خوراک، درمان، پوشاک و هزینه های مربوط به حمل نقل و با استفاده از فرمول به کار رفته وزارت رفاه در سال 86، حداقل دستمزد کارگران در سال 89 برای اداره یک خانوار 4 نفره باید رقمی معادل 430 هزار تومان باشد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: وزارت رفاه در سال 86 با محاسبه اینکه هر فرد در روز نیاز به حداقل 2300 کالری انرژی دارد حداقل دستمزد لازم برای اداره یک خانواده 4 نفری کارگری را 360 هزار تومان برآورد کرده بود که این رقم به ازاء هر نفر ماهیانه 92 هزار تومان در آن سال بوده است.

دهقان کیا با بیان اینکه هزینه مسکن کارگران در ماه 200 هزار تومان در پیشنهاد حداقل دستمزد محاسبه شده است، ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان کارگران مطمئن هستیم که به این رقم نخواهیم رسید ولی پیشنهاداتی نیز برای جبران کسری دستمزدها از سال گذشته مطرح کردیم و آنها را دنبال خواهیم کرد.

کارت بن یکساله برای جبران کسری دستمزد

وی افزایش دستمزدهای کارگران از طریق بررسی اثر تورمی یارانه‌ها، صدور کارت بن یکساله برای کارگران و تامین اجناس ضروری برای تامین مایحتاج خانوار کارگری را از سوی دولت مطرح کرد و گفت: با خرید کالاهای داخلی برای کارگران می توان به جریان اشتغال و تولید کشور نیز کمک کرد.

گفتنی است، شورای عالی کار حداقل دستمزد سالجاری را بیش از 264 هزار تومان تعیین کرده است.