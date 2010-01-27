یعقوبی درباره فعالیت‌های خود در زمینه نگارش نمایشنامه به خبرنگار مهر گفت: همیشه وقتی قصد نگارش نمایشنامه‌ای را دارم چند طرح را به صورت همزمان آغاز می‌کنم. در حال حاضر نیز نگارش چند طرح نمایشی را به صورت همزمان شروع کرده‌ام که یکی از آنها با عنوان "بار دیگر یک دقیقه سکوت" جدی‌تر از طرح‌های دیگر مورد توجه‌ام است.



وی با اشاره به این‌که طرح‌های دیگر هنوز نامی ندارند درباره موضوع نمایشنامه "بار دیگر یک دقیقه سکوت" گفت: این اثر به نوعی دنباله نمایشنامه "یک دقیقه سکوت" است که پیش از این آن را به صحنه برده و اجرا کردم. این بار با این فکر که برای اولین بار قصد نگارش چنین نمایشنامه‌ای را دارم، "بار دیگر یک دقیقه سکوت" را می‌نویسم .



کارگردان نمایش‌های "خشکسالی و دروغ"، "قرمز و دیگران" و "ماچیسمو" افزود: شخصیت‌های نمایشنامه "بار دیگر یک دقیقه سکوت" تغییراتی نسبت به شخصیت‌های نمایشنامه "یک دقیقه سکوت" دارند . البته برای اجرای آن کاری نکرده‌ام.

یعقوبی با اشاره به تولید و ضبط تله‌تئاتر "خانم سویج" گفت: این تله‌تئاتر را با حضور فریده سپاه‌منصور، علی سرابی، آیدا کیخایی، رزیتا غفاری،‌ مسعود میرطاهری، فرهاد تجویدی، معصومه رحمانی، محمد عسگری، مهران نائب و نوشین اکرم‌زاده ضبط کردیم ولی هنوز زمان پخش آن مشخص نیست. "خانم سویج" داستان زنی است که فرزندانش او را به خاطر خرج کردن سرمایه‌هایش در کارهایی بی‌مورد به آسایشگاه می‌سپارند.



محمد یعقوبی چندی پیش نمایش "خشکسالی و دروغ" را در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت. وی نمایش "یک دقیقه سکوت" را حدود هفت سال پیش با حضور بازیگرانی چون بهروز بقایی، مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، هومن برق‌نورد و آیدا کیخایی اجرا کرد.