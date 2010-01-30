نامیدن آثار ایلام به نام دیگر استانها؛ اشتباه تکراری رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام با پیشینه 10 هزار سال قبل از میلاد خود و با داشتن جاذبه های طبیعی فراوان در کشور ناشناخته مانده است و تاکنون رسانه ها از جمله صدا و سیما چندین اشتباه فاحش و غیرمنطقی در خصوص این استان کرده اند و آثار این استان را با نام استانهای دیگر به نمایش گذاشته و معرفی کرده اند.

"پل تاریخی گاومیشان متعلق به استان لرستان است!" این جمله ای است که در برخی رسانه های استان لرستان منتشر شده است.

رسانه های استان لرستان و مسئولان این استان بارها عنوان کرده اند که پل تاریخی گاومیشان متعلق به این استان است این در حالی است که وقتی این پل و استان ایلام وجود داشته هنوز لرستانی به وجود نیافته بود.

این اشتباه فاحش در کلیه رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر نیز انجام شده است و البته این پل نیز در شبکه خبر نیز به اسم استان لرستان نامیده شد.

در آخرین اقدام نیز ویژه برنامه زنده "صبح انقلاب" روز پنج شنبه سی ام دیماه که در شهر کرمانشاه برگزار شد طبق روال همیشگی خود در میانه برنامه کلیپی از تصاویر طبیعت استان کرمانشاه را به نمایش گذاشت که تقریباً تمامی تصاویر به اشتباه از تصاویر طبیعت استان ایلام انتخاب شده بود!

تصاویری از سد ایلام، دره شهر، آبدانان، ویژدرون و حتی طبیعت شهر ایلام مانند دره ارغوان بخشی از تصاویر پخش شده بود. کلیپ مربوط به این قسمت از برنامه نیز موجود هست و این کار باعث واکنش مردم استان ایلام شده است.

مشخص نیست که دلیل این اشتباه فاحش بی دقتی برنامه سازان شبکه سوم بوده است یا اشتباه عمدی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه !

این اشتباه در حالی رخ داده است که ویژه برنامه صبح انقلاب که در ایلام برگزار شد بیشتر شبیه به مراسمی در جهت تجلیل از مسئولان سازمانها و نهادهای دولتی بود و در عین حال بنا بر گفته مسئولان برنامه بدلیل محدودیت زمانی برنامه نسبتاً کوتاه برگزار شد.