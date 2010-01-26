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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام فردا افتتاح می شود

اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام فردا افتتاح می شود

نخستین اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام فردا چهارشنبه 7 بهمن ماه با حضور پژوهشگران 37 کشور اسلامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این اجلاس، افزایش نقش زنان در جامعه، معرفی دستاوردهای زنان، ارتقای ارزشهای اسلامی میان زنان، ارتقای آگاهی زنان برای دستیابی به فرصتهای آموزشی و شغلی و اصلاح نگرش فرهنگی در جامعه اسلامی است.

اصول و مبانی نظری، جایگاه و نقش زنان، مسائل و مشکلات زنان و راهکارهای آنها از جمله محورهای این اجلاس است و قرار است طی برگزاری این اجلاس در خصوص مسایلی چون حقوق زنان از نظر حقوق و مسئولیتهای خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، جایگاه زنان در تاریخ تمدن اسلامی، جایگاه علمی زنان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، جایگاه آنان در سازمانهای دولتی و غیر دولتی، نقش زنان در خودکفایی علمی و توسعه پایدار و وضعیت آموزش عمومی زنان در کشورهای اسلامی بحث و بررسی شود.

این اجلاس از سوی وزارت علوم و با همکاری سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی اسلامی (آیسسکو) در روزهای 7 و 8 بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1024416

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