بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی سه ماه دیگر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ابراهیم شکیبا بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بیمارستان 107 تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی کودکان در غرب کشور بی نظیر است و با 60 تخت فوق تخصصی، 15 تخت NICU و 10 تخت PICU خدمات خود را به مردم استان و استان های هم جوار ارائه خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی دارای بخش های فوق تخصصی غدد، روانپزشکی اطفال، جراحی اطفال، نفرولوژی اطفال، ارولوژی اطفال، عفونی اطفال، خون و نوزادان خواهد بود، گفت: 210 نفر شامل 95 پرستار و 30 فارغ التحصیل رشته های پیراپزشکی و بقیه هم کارکنان اداری، مالی و خدماتی در این بیمارستان فعالیت می کنند.

شکیبا در ادامه تصریح کرد: علاوه بر بخش های بستری، بیمارستان دارای سه اتاق عمل اصلی و دو اتاق عمل در اورژانس درمانگاه های عمومی و تخصصی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و ... است.

وی در خصوص تاریخچه ساخت این بیمارستان که در زیربنای 13 هزار و سیصد متر مربع احداث شده است، خاطرنشان کرد: در سال 1355 بیمارستان قدیمی تخریب شده و تا سال 1385 فقط 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از این سال به طور جدی با مقاوم سازی ستونها و انجام عملیات مهندسی کار پیگیری شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هزینه های عمرانی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی را بالغ بر 100 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: برای تجهیز این بیمارستان به آخرین فناوری های روز دنیا تاکنون 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

35سال پیش اولین گام جهت احداث بیمارستان جدید دکتر محمد کرمانشاهی در محل بیمارستان قدیم برداشته شد که در اولین اقدام در سال 1355 کار تخریب بیمارستان قدیم آغاز اما بعد از تخریب و احداث ستونها به یک باره کار متوقف شد و امروز مسئولین از آغاز به کار این بیمارستان در صورت تحویل تا سه ماه آینده خبر می دهند.

یکی از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان کرمانشاه تکمیل و احداث این بیمارستان بود که با توجه به اعتبارات این مصوبه طی سه سال گذشته کار ساخت آن آغاز و بر اساس برنامه اعلام شده تا سه ماه دیگر تحویل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خواهد شد.