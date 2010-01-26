به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی‌مقدم با اعلام این خبر افزود: با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود کمیته انجمنهای اسلامی، هیئات مذهبی و کانونهای اسلامی، ستاد مرکزی بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزاری مراسم بزرگداشت این روز را به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کرد.

وی اظهار داشت: در 16 بهمن که مصادف با اربعین حسینی است دستجات عزاداری بعد از ابراز شور حسینی در مصلاهای نماز جمعه حضور می یابند.

جمعه 16 بهمن، چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفای آن حضرت است که به علت واقع شدن در روز جمعه، مراسم اربعین با نماز با شکوه و پرصلابت جمعه همراه خواهد بود.