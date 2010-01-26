تونل توحید در ابعاد مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر مثبت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر خالقی با بیان این مطلب اظهار داشت: تونل توحید بزرگترین پروژه تاریخ مدیریت شهری است و از ابعاد مختلف بر زندگی شهروندان تهرانی تاثیر مثبت می گذارد.

وی ادامه داد: بنده به عنوان عضو کمیسیون بهداشت که دغدغه سلامت شهروندان را دارد این تونل را از این جهت دارای تاثیر مثبت می دانم و قطعا این تونل در کاهش آلودگی هوا اثرات خوبی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان این که ما به چنین پروژه هایی نیاز داریم گفت: سلامت شهروندان موضوع مهمی است که در تهران باید به آن توجه بیشتری شود. لذا شهرداری تهران باید در برنامه هایی به صورت ویژه ای به این مهم توجه کند.

خالقی تصریح کرد: تدوام و استمرار چنین پروژه هایی در همه نقاط دیگر کشور یک ضرورت است و امیدواریم اقدام شهرداری تهران به عنوان الگو در نقاط دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.