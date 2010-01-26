خدمات کافی نتها در قزوین با کارت شناسایی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر تخلفات اینترنتی با بیان اینکه فضای سایبر امکانات نامحدودی را در اختیار کاربران قرار می دهد، افزود: در صورتی که از این فضا به درستی استفاده شود آثار مثبت فراوانی را در پی خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: اگر از خطر تهدید فضای سایبر غفلت کنیم ناهنجاری های زیادی در جامعه ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: باید بسیاری از ناهنجاری هایی که در زمینه استفاده از اینترنت بروز می کند را شناسایی کنیم و با ایجاد راهکارهای لازم درجهت مقابله با آنها گام برداریم.

این مسئول، ایجاد خط اینترنت مخصوص خانواده ها و تشویق خانواده ها بر نصب نرم افزار مخصوص فیلتر سایتهای ناهنجار را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: برای مقابله با تخلفات اینترنتی باید از همه ظرفیت های موجود بیشترین استفاده را کنیم.

وی با اشاره به خدمات دهی کافی نت های موجود در سطح شهر قزوین و دیگر شهرهای استان یادآور شد: فضای این مراکز باید سالم سازی شده و هویت افرادی که در ساعات مختلف از خدمات کافی نتها استفاده می کنند نیز معلوم شود.

صابری اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افرادی که از کافی نتها استفاده می کنند باید قبل از بهره مندی از این خدمات با ارائه کارت شناسایی معتبر مشخصات خود را ثبت کنند.