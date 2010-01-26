شهرداری خواهان کاهش تصدی گری در اداره اماکن ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با اعلام این مطلب و ضمن تبریک دهه فجر و قدردانی از مصطفی آجورلو رئیس سابق سازمان ورزش شهرداری تهران سید محمد حاج آقامیر را به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت بحث ورزش و تدابیر شهردار تهران در این حوزه گفت: از روزی که دکتر قالیباف به عنوان شهردار تهران فعالیت خود را آغاز کرد اهتمام جدی به توسعه ورزش همگانی در دستور کار قرار گرفت که این امر موجب راه اندازی 500 زمین چمن مصنوعی در شهر شد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه 120 سوله ورزشی خاص بانوان در شهر تهران احداث شده این امر را فرصتی مغتنم برای بانوان شهر تهران دانست و گفت: بانوان تهرانی همچنین می توانند از ستهای ورزشی که در سطح بوستانها نصب شده استفاده کنند.

ایازی با معرفی آقامیر و اشاره به سوابق مدیریتی وی اظهار امیدواری کرد که وی بتواند کارهایی را که رئیس پیشین سازمان ورزش انجام داده ادامه داده و در امر توسعه ورزش موفق عمل کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گسترش ورزش محلات را به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای حوزه ورزش دانست و گفت: رویکرد شهرداری تهران، محله گرایی است و همه اقدامات باید در سطح محلات انجام شود. همچنین افزایش مشارکت مردم در ورزش محلات باید در دستور کار باشد که واگذاری و اداره زمینهای چمن مصنوعی به شورایاریها نمونه ای از نقش مشارکت مردم در اداره این نوع اماکن است.

وی توسعه سرانه ورزش، فرهنگ سازی در حوزه ورزش و توسعه ایستگاه های تندرستی را از خواسته های مدیریت شهری از سازمان ورزش دانست و با اشاره به تلاش برای کاهش تصدی گری در اداره اماکن ورزشی گفت: ما نمی توانیم خودمان تمامی اماکن ورزشی را اداره کنیم زیرا در این صورت باید پول شهرداری را خرج حقوق پرسنل کنیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: از دیگر خواسته های مدیریت شهر از سازمان ورزش شهرداری تهران استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی، بهره گیری از نقطه نظرات افراد فرهیخته در حوزه ورزش، توجه جدی به ورزش جنوب شهر و توجه به حوزه علمی و تخصصی ورزش است که در این زمینه باید همایشهای علمی مختلفی برگزار شود و افراد دانشگاهی مقالات مختلفی ارایه دهند که این کار در گذشته انجام شده و باید استمرار یابد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه سازمان ورزش باید به مراکز تفریحی شهرداری نیز توجه کند گفت: شهر تهران با حدود هشت میلیون جمعیت ثابت نیاز به شهربازیهای خوبی دارد که در این راستا سازمان ورزش باید ساز و کارهایی را پیشنهاد دهد تا ما همان طور که مراکز ورزشی را توسعه می دهیم در توسعه مراکز تفریحی نیز گام های مناسبی برداریم.

آقامیر: از همه ظرفیتهای حوزه ورزش استفاده می کنیم

همچنین در ادامه این مراسم رئیس جدید سازمان ورزش شهرداری تهران از لطف و حسن اعتماد مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: تهران ام القرای جمهوری اسلامی است و ورزش نقش تاثیر گذار و مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی و نارسایی ها دارد و نگاه ما به ورزش نیز نگاهی همگانی است.

وی یکی از کارهای جدی در حوزه ورزش را هدفمند کردن ورزش عمومی و همگانی دانست و گفت: ما در محلات شهر تهران برای هر موضوع راهکار عملیاتی خواهیم داشت و از همه ظرفیتهای حوزه ورزش استفاده خواهیم کرد.