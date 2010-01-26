10 درصد از جریمه هوارمحمد به صورت تعلیقی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای استیناف باشگاه پرسپولیس امروز(سه شنبه) برای بررسی درخواست هوار ملا محمد مبنی بر تخفیف در حکم کمیته انضباطی این باشگاه تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا،‌ رای این شورا اعلام شد.

در این جلسه که از ساعت 14 امروز و با حضور حبیب کاشانی،‌ محمود خوردبین، مسعود پیشوا،‌ محمد پنجعلی و نادر محمدخانی برگزار شد دبیر شورای استیناف،‌ گزارشی از تخلفات و رای کمیته انضباطی باشگاه را ارائه و اعضای شورای استیناف بر اساس آن و مجموع گزارش های رسیده، تبادل نظر و اعلام رای کردند.

براساس رای شورای استیناف باشگاه پرسپولیس،‌ جریمه 25 درصدی هوار ملا محمد به صورت تعلیقی به 15 درصد تقلیل یافت.

در رای شورای استیناف باشگاه پرسپولیس آمده است:" شورای استیناف باشگاه پرسپولیس با بررسی پرونده هوار ملا محمد و گزارش های موجود در خصوص وی،‌ این بازیکن را مستحق تخفیف می داند لذا کسر 25 در صد از مبلق کل قرارداد این بازیکن را به 15 درصد تقلبل می دهد اما با توجه به سوابق موجود در پرونده و اینکه این شورا هیچ گونه تضمینی به عدم تکرار تخلفات نامبرده ندارد لذا اعمال تخفیف در خصوص وی تا پایان فصل و مدت قرارداد این بازیکن، معلق می ماند. در صورت تکرار تخلف، 10 درصد تخفیف مذکور، ‌ملغی و در خصوص نامبرده اعمال خواهد شد. رای صادره، قطعی است."

پیش از این نیز به دلیل غیبت طولانی مدت و غیر موجه در تعطیلات میان فصل، اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در امارات و بازی در برابر سپاهان اصفهان، 15 درصد از قرارداد این بازیکن کسر شده بود که در شورای استیناف به 10 درصد کاهش یافت.