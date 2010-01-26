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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

الهیان:

تونل توحید الگویی موفق برای تمام ایران است

تونل توحید الگویی موفق برای تمام ایران است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره با بازدید امروز خود و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از تونل توحید گفت: تونل توحید الگویی موفق برای تهران و دیگر کلانشهرهای کشور است و باید چنین طرح هایی تداوم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان گفت: تونل توحید به عنوان یک الگوی موفق در کنترل ترافیک تهران دارای اهمیت است و نظر به همین اهمیت بود که بنده به همراه نمایندگان مجلس از آن بازدید کردیم.

وی افزود: این طرح الگویی برای سایر طرح هاست که به صورت کارشناسی و با توان صد درصدی نیروها و مهندسان داخل کشور به بهره بر داری می رسد.

وی با بیان این که مشکلات و مسایل تهران باید به صورت یک مجموعه و در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد، گفت: طرح هایی همچون تونل توحید هم باید به صورت منسجم برای رفع این مشکلات مورد بهره برداری قرار گیرد.

الهیان همچنین با بیان این که در تونل توحید هم موضوع زمان و هم موضوع کار کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با چنین اقداماتی می توانیم امیدوار باشیم که نیروها و مهندسان کشور می توانند در خارج از کشور هم توانمندیهایشان را به نمایش بگذارند و می توان این تخصص را به سایر کشورها صادر کرد.

وی از تلاش مدیران شهر تهران و دکتر قالیباف در تکمیل تونل توحید قدردانی و برای مهندسان کشور آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 1024452

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