ارتفاع برف در ارتفاعات گیلان به یک سانتیمتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بارش برف که از شب گذشته درشهر ماسوله شروع شده است، همچنان ادامه دارد تاکنون در شهر ماسوله پنج سانتیمتر و در ارتفاعات بیش از 20 سانتیمتر برف بر زمین نشسته است.

همچنین ارتفاع برف در مناطق ییلاقی و کوهستانی شهرستانهای املش، تالش و رودبار نیز به 20 سانتیمتر رسیده است.

از عصر دیروز دوشنبه بارش باران در مناطق شهری و از دیشب بارش برف در ارتفاعات استان گیلان شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: رانندگان وسایل نقلیه هنگام حرکت در محورهای کوهستانی از آماده و مجهز بودن وسایل نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ غلامرضا سیری با اشاره به اجرای طرح زمستانه پلیس راه در محورهای کوهستانی و برف گیر افزود: تجربه نشان داد که اجرای این طرح در راستای ترافیک و کاهش تصادفات بسیار مؤثر بوده است.

وی ضمن توصیه به رانندگان از سفرهای غیر ضروری از آنها خواست قبل از حرکت از سالم بودن وسایل نقیله خود اطمینان حاصل کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست هنگام حرکت در محورهای کوهستانی حتما زنجیر چرخ را به همراه داشته و از سرعت و سبقت خودداری کنند.