قطار جشنواره بین المللی فیلم فجر به گلستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مراسم افتتاحیه این جشنواره شامگاه سه شنبه در سینما عصر جدید گرگان با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می شود.

در این جشنواره، برای اولین بار، همزمان با تهران، 26 فیلم داخلی و خارجی در دو سینمای هجرت گنبد و عصر جدید گرگان اکران می شود.

فیلمهای آل، آناهیتا، بیداری رویاها، پرواز مرغابی‌ها، پسر آدم دختر حوا، چهل سالگی، خوابهای دنباله دار، شب واقعه، شکلات داغ، طلا و مس، نفوذی از جمله فیلمهای ایرانی است که در گلستان اکران می شود.

هفت دقیقه تا پاییز، خاطره، بارانهای موسمی، سفر مرگ، اتوبان، شکلات داغ، کارناوال مرگ، لطفا مزاحم نشوید، صد سال به این سالها، محفل ایکس، از دیگر فیلمهای ایرانی این جشنواره است.

مرد حصیری، موزارت در چین، جنون بازی، پلی به سوی ترابی تیا، کابوس و بدنام از فیلمهای خارجی این جشنواره است.

این جشنواره تا 15 بهمن ماه در گلستان ادامه دارد.