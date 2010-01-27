جزئیات مهمترین شبکه فعالیتهای اینترنتی حوزه های علمیه

حجت الاسلام محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با فعال سازی شبکه "مترواترنت" در شورای عالی حوزه، مهمترین زیرساخت ایجاد نظام جامع اینترنتی حوزه های علمیه خواهران، برادران و شورای عالی حوزه ایجاد شد.

وی افزود: این شبکه کابلی که در تمامی شهر قم توسعه خواهد یافت امکان انتقال داده ها در یک فضای امن با پهنای باند تقریبا نامحدود و با یکنواختی و سرعت مناسب را برای شبکه های حوزوی و غیرحوزوی فراهم کرده است.

محسن زاده اضافه کرد: در گام اول با استفاده از این شبکه امکان اتصال شبکه یکپارچه حوزه های علمیه خواهران، برادران و شورای عالی حوزه برقرار خواهد شد.

وی افزود: در گام بعدی تلاش خواهد شد تا فعالیتهای اینترنتی تمامی مراکز حوزوی وابسته یا غیر وابسته به شورای عالی در این شبکه قرار گیرد.

دبیر شورای فناوری اطلاعات شورایعالی حوزه علمیه قم افزود: فعالیتهای اینترنتی بسیاری از مراکز حوزوی همگام با دیگر مراکز آموزش عالی کشور دراوایل دهه 70 آغاز شده و هم اکنون شاهد فعالیتهای بسیار خوب بسیاری از مراکز حوزوی در این زمینه هستیم.

تجهیزات پروژه مترواترنت در 29 نقطه استان قم نصب شده است و تمام شهرهای تابعه استان، شامل شش شهر و شهرکهای صنعتی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

شبکه مترواترنت که یک نوع اینترنت پرسرعت است برای اولین بار در کشور در قم راه‌اندازی و توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.