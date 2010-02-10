اولین گروه خواهران طلبه مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شوند

مدیر حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع) تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: امسال 31 نفر از طلاب مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) در رشته تفسیر و علوم قرآن از این حوزه علمیه فارغ التحصیل می شوند که این گروه اولین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در کشور هستند.

زهرا میرمومنی افزود: برای این افراد در سال آینده تحصیلی مراسم فارغ التحصیلی با حضور مسئولین مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.

وی افزود: هم اکنون در این حوزه علمیه، طلاب در سه رشته تخصصی فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن و فلسفه مشغول به تحصیل هستند که پیش بینی می شود از سال آینده رشته تخصصی تاریخ نیز در این حوزه علمیه راه اندازی شود.

به گزارش مهر، نظام جدید آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از سال 1375 براساس نیازهای علمی مرتبط با بانوان تصویب و اجرایی شده است.