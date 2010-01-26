مدیران ادارات سیستان و بلوچستان با رسانه ها همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان سیستان و بلوچستان که در محل استانداری برگزار شد، با تأکید بر این مطلب اظهار داشت: رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی و آئینه سیمای جامعه باید در کنار انتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات اقشار مختلف مردم، خدمات انجام شده دولت و نیز استعدادهای درخشان و بالقوه استان را که در بسیاری موارد در نوع خود منحصر به فرد است را به جامعه منعکس کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بر شمردن بخشی از خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت در منطقه، نقش رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری را در انعکاس این خدمات بسیار مهم بیان کرد و افزود: با توجه به توانمندی های باالقوه رسانه ای در استان، انتظار مردم بر شفاف سازی و ارائه چهره مطلوب از فرهنگ غنی و منابع طبیعی خدادادی از این خطه است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سیستان و بلوچستان همچنین تأسیس و توسعه مراکز دانشگاهی، راه های ترانزیتی، بنادر، گازرسانی، برق رسانی، آبرسانی، خدمات گسترده کشاورزی، دامپروری، شیلات و طرحهای اشتغالزایی را یاد آور شد و گفت: این خدمات عظیم، سیستان و بلوچستان را از یک استان محروم به یک استان در حال توسعه و در بعضی از موارد توسعه یافته مبدل کرده است.

وی از شورای اطلاع رسانی و مدیران دستگاه های اجرایی خواست با تمامی رسانه های استان در زمینه انعکاس خدمات انجام شده از سوی دولت و نیز استعدادها و توانمندی های سیستان و بلوچستان بیش از پیش همکاری کنند.